Pirmą kartą „Maximose“ vykstančio herojų mėnesio asortimente – beveik pustrečio šimto prekių

Iš 238 skirtingų pavadinimų teminio herojų mėnesio asortimento prekių ir produktų net 162 yra naujienos, kurių kasdieniame „Maximos“ asortimente nesurasite. Tarp jų – gausybė saldumynų, užkandžių, ledų, gėrimų, greitai paruošiamų patiekalų bei kitų gardumynų, galinčių tapti tikra bet kurio teminio vakarėlio puošmena.
„Šio teminio mėnesio išskirtinumas tas, kad daugiau nei du trečdaliai asortimento prekių yra naujienos, kurių įprastai „Maximos“ lentynose nebūna. Iki liepos 6 d. tautiečiai galės rinktis produktus su įvairiais personažais – nuo vaikų pamėgtų animacinių herojų iki popkultūros ikonų ir visame pasaulyje žinomų filmų veikėjų“, – teigia Titas Atraškevičius, „Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida.
Pasak jo, prie konkrečios šventės tematikos pritaikius ir maisto bei užkandžių asortimentą, neužmirštamu nuotykiu virs ne tik kiekvienas mažųjų gimtadienis, bet ir suaugusiųjų vakarėliai, leidžiantis į prisiminimus kartu su savo kažkada mylėtais ir garbintais herojais.
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Mažųjų favoritai
Patiems mažiausiems, besižavintiems „Peppa Pig“ ar „Paw Patrol“, skirti įvairių skonių ledai, guminukai, zefyrai bei vafliniai šiaudeliai su šių herojų atvaizdais. Šie gardumynai gali tapti ir smagios gimtadienio estafetės dalimi – pavyzdžiui, „Paw Patrol“ vakarėlyje vaikams galima organizuoti įvairias gelbėjimo misijas ir už kiekvieną sėkmingai atliktą užduotį įteikti saldų prizą iš teminio asortimento.
„Peppa Pig“ tematikos šventėje vaikai galėtų dalyvauti „purvo balų“ estafetėse – šokinėti per ant žemės nupieštas ar iš popieriaus iškirptas balas, rinkti taškus už taiklumą arba ieškoti paslėptų Pepos ir jos draugų paveikslėlių.
Jau vyresnius „Minecraft“ žaidėjus sužavės vaniliniai šokolado skonio ledai ir „Actimel Minecraft“ braškių ir bananų skonio jogurto gėrimai. Juos galima ne tik dėti ant stalo, bet naudoti kaip prizus teminėje „Minecraft“ deimantų medžioklėje ir taip padedant vaikams nusikelti į savo pamėgtą pasaulį.
„Pokemonų“ gerbėjus neabejotinai pradžiugins skirtingų skonių „Kubus Pokemon“ sulčių gėrimai, kuriuos galima ne tik padėti ant vaišių stalo, bet irgi naudoti kaip staigmenas vakarėlio svečiams ar kaip žaidimų prizus.
„Dalis herojų mėnesio asortimento skirta vaikų jau seniai mylimai veikėjai Kakei Makei. Bet kurio vakarėlio stalą papuoš jos vardo užkandžiai, rimtesniam pavalgymui skirta jau paruoštų gaminti maisto produktų linija, taip pat asortimente turime ir platų spektrą vonios reikmenų, dantų priežiūros ir higienos prekių“, – pasakoja T. Atraškevičius.
Tarp kitų vaikų ir paauglių pamėgtų herojų – bananų skonio pakalikų saldainiai, zefyrai, batonėliai, valgomieji ledai bei „Minions & Monsters“ kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai.
Kadangi netrukus kino teatruose pasirodys naujas pakalikų filmas, prieš jį galima netgi surengti ankstesnių filmukų peržiūros vakarą, pakviečiant vaikus į jį susirinkti pasipuošus šių mielų herojų kostiumu ar bent kokia nors juos primenančia detale.
Rožinio Barbės vakarėlio stalą ar netgi specialų „Barbės madų šou“ vakarą papuoš ir papildys šios viso pasaulio vaikų mylimos lėlės biskvitiniai batonėliai ir sausi pusryčiai. O „Hello Kitty“ ir Kempiniuko Plačiakelnio gerbėjai herojų mėnesio metu ras gardžių lazdelių su lazdynų riešutų kremu.
Herojai ir vaikams, ir suaugusiems
Iki liepos 6 dienos „Maximos“ parduotuvėse savo mėgstamų herojų produktų gali rasti ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Galbūt jau pernelyg seniai su bičiuliais rengėte „Draugų“ serialo vakarėlį? Susikvieskite ir nustebinkite juos ne tik skoningai parinktu epizodų rinkiniu, bet ir skirtingų skonių – persikų, arbūzų, miško uogų bei žaliųjų citrinų ir mėtų – „Draugų“ šaltos arbatos gėrimais.
O jei ruošiatės Hario Poterio filmų maratonui, jums tikrai prireiks ir ypatingų „burtininkų“ sausainių ar net dešimties skirtingų skonių guminukų tiesiai iš Hario Poterio stebuklų krautuvėlės.
„Tokių popkultūros reiškinių kaip Japonijos animė apskritai negalima apibrėžti amžiaus ribomis. Jie turi gausybę gerbėjų tiek tarp paauglių, tiek tarp suaugusiųjų. Jiems „Herojų mėnesio“ asortimente skirta atributika bei produktai su „Dragon Ball“ ir kitais populiariais animė herojais“, – pasakoja T. Atraškevičius.
Susižavėjimo iš skirtingo amžiaus tautiečių tikrai sulauks ir amerikietiškų superherojų „Betmeno“ bei „Supermeno“ bulvių ir lęšių traškučiai bei gazuoti gėrimai, garsių reperių Snoop Dogg, Nicki Minaj ir Lil Baby vardo traškučiai ir netgi Pasaulio futbolo čempionatui dedikuoti gardumynai.
Be maisto produktų, teminio herojų mėnesio metu „Maximos“ parduotuvėse taip pat siūloma 23 ne maisto prekės – žaislai, gertuvės ir indai. Dar daugiau teminio mėnesio prekių su populiariais herojais pirkėjai gali peržiūrėti specialiame leidinyje: https://www.maxima.lt/leidiniai/heroju_menuo.