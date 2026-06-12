Po audros dar tūkstantis gyventojų neturi elektros: situacija sudėtinga, tinklas labai stipriai išdraskytas

Pasak jos, nuo ryto dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius svyravo tarp 2 ir 2,5 tūkst. R. Juodkienė aiškino, kad skaičius keičiasi, nes panaikinus sutrikimus yra aptinkami nauji.
15 val. 50 min. ESO duomenimis, be elektros tebėra 1,1 tūkst. gyventojų.
„Kol kas visą dieną situacija keičiasi į vieną arba į kitą pusę – daliai klientų tiekimą atstatome, taip pat randame naujus pažeidimus. Apie kai kuriuos net klientai būna nepranešę, nes tai yra sodybos arba tiesiog išvykę žmonės“, – naujienų agentūrai „Elta“ teigė ji.
R. Juodkienė teigė, kad elektros tiekimą visiems vartotojams planuojama atkurti dar penktadienį.
„Situacija iš tikrųjų yra sudėtinga, bet kol kas pažado nekeičiame ir tikime, kad subūrus visus, kiek įmanoma, iki nakties, o gal kai kuriose sudėtingiausiose vietose ir dirbant naktį, visiems klientams atstatysime tiekimą“, – sakė ji.
ESO atstovė akcentavo, kad elektros tiekimo tinklas smarkiai nuniokotas, daugiausia sutrikimų tebefiksuojama Utenos regione: Ignalinos, Zarasų, Rokiškio rajonuose, taip pat prie Molėtų. Ketvirtadienį R. Juodkienė buvo išskyrusi ir Šalčininkus, tačiau čia, pasak jos, tiekimą planuojama atkurti jau artimiausiomis valandomis.
„Tinklas labai stipriai išdraskytas. Tai reiškia, kad suplėšytos linijos, laidai, išverstos atramos. Tokiais atvejais užtrunka daug laiko, pirmiausia, kol pašaliname kliūtis, o vėliau – kol suremontuojame patį ruožą, liniją“, – sakė ji.
ESO atstovės teigimu, penktadienį tebedirba padidintos pajėgos ir neatmetama, kad darbai gali tęstis ir naktį. Nors šiuo metu, pasak jos, nėra fiksuojama išskirtinių atvejų, kur darbai galėtų užtrukti dar ilgiau, vis tik tokiu atveju būtų pajungiami elektros generatoriai.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, remiantis ketvirtadienio 19 val. duomenimis, Lietuvoje užfiksuota virš 3 tūkst. žaibų išlydžių, o daugiausia prilijo Utenoje (33,1 mm – beveik pusė mėnesio normos) ir Molėtuose (29,3 mm, arba 42 proc. normos).
Sinoptikai prognozuoja, kad artimiausią naktį vietomis trumpai palis. Pūs vakarinių krypčių, 8–13 m/s vėjas. Žemiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Energijos skirstymo operatorius (ESO)elektros tiekimasAudra
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