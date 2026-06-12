Feisbuko įraše S. Malinauskas teigia, jog VTPSI yra Lietuvos gėda, mat ne kartą vengė atlikti patikrinimus, kol apie minėtus atvejus nepradėjo skelbti žiniasklaida. Taip pat tinklaraštininkas kritikavo VTPSI ryšius su verslu ir politikais.
„Jūs gal pamiršote, kaip bijojote tikrinti prezidento tvorą, kol apie tai neprabilo žiniasklaida, nors pažeidimai buvo akivaizdūs ir gavote pranešimus? Jūs gal pamiršote apgadinto dėl greta vykstančių statybų daugiabučio šalia Tauro kalno skandalą, kaip inspekcija sąmoningai ilgai nereagavo į gyventojų skundus? Jūs gal pamiršote visus korupcinius skandalus, kyšius ir savo darbuotojų teistumus?
Man pačiam teko ne kartą minėti šią instituciją savo epizoduose, dar dažniau teko apie ją skaityti atsiųstuose laiškuose ir žinutėse. Tai ne šiaip užsakymų stalas ir sisteminės korupcijos židinys. Ši institucija tiek dabartinio, tiek buvusių vadovų sugadinta nepataisomai. Nuleidinėjami nurodymai, ką tikrinti, ko netikrinti, koks turi būti rezultatas, ryšiai su verslininkais, politikais akis bado“, – rašo S. Malinauskas.
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S. Malinauskas taip pat sureagavo ir į A. Stanislovaičio feisbuke paskelbtą įrašą, kuriame VTPSI vadovas pranešė, kad dėl S. Malinausko viešai paskelbtos informacijos ketina kreiptis į teisininkus. Tinklaraštininko manymu, A. Stanislovaitis turėtų atsistatydinti.
„Jūs turėtumėte ne skundus į institucijas apie vlogerius rašinėti, o atsistatydinti, jei turėtumėt bent krislelį sąžinės. Žinoma, kai ministerijai vadovauja registruoti lobistai ir nusikaltėlio partijos statytiniai, tokie pavaldiniai kaip jūs jiems labai parankūs. Tikiuosi, kad kitas ministras bus principingesnis ir imsis šitą žaizdą tvarkyti“, – teigia tinklaraštininkas. Galiausiai, S. Malinausko nuomone, statybų inspekciją reikėtų naikinti.
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„Pabaigai, apie etiką. Neetiška yra imti kyšius ir naudotis pareigomis. O apie tai atvirai ir nebijant kalbėti yra kiekvieno doro piliečio teisė.
Sakiau tai epizode ir galiu pakartoti, jei būčiau aplinkos ministras, naikinčiau Statybos inspekciją, jos vietoje įkurčiau Statybų priežiūros tarnybą, dvigubai sumažinčiau darbuotojų skaičių, dirbantiems dvigubai padidinčiau algas, bet į naują instituciją nepriimčiau nei vieno iki tol dirbusio šitoje šaraškino kontoroje. Ūsuotą bebrą iš kabineto palydėčiau pirmą“, – svarstė S. Malinauskas.
Sureagavo inspekcijos vadovas
VTPSI vadovas A. Stanislovaitis penktadienį sureagavo į paskutiniame S. Malinausko epizode paskelbtą medžiagą. Šiame epizode buvo papasakota daugiavaikės šeimos istorija, kuriai savivaldybė išdavė leidimą rekonstruoti avarinės būklės pastato stogą, tačiau pakartotinai apsilankiusi inspekcija tvirtino, jog buvo atlikta savavališka statyba. Tad šeima negalėjo šiame pastate gyventi, jo nuomoti. Po šiuo įrašu buvo apribota komentavimo funkcija.
A. Stanislovaitis tvirtino, jog S. Malinausko papasakota istorija yra labai sudėtinga ir esą dėl to nėra sąžininga kaltinti tik VTPSI.
„Viešai aptariama istorija yra sudėtinga ir jautri. Joje susipina ne tik VTPSI priimti sprendimai, bet ir daugelį metų trunkantys kaimynų ginčai, teismai, skirtingų institucijų vertinimai, teisėsaugos veiksmai bei skirtingų laikotarpių aplinkybės.
Todėl bandymas visą situaciją paaiškinti viena priežastimi ar vienu kaltininku neatspindi tikrojo jos sudėtingumo. Jei atvirai, mane nustebino, kad žurnalistas, viešai deklaruojantis gilų faktų nagrinėjimą ir tiriamąją žurnalistiką, šią istoriją pateikė itin paviršutiniškai. Skirtingų laikotarpių įvykiai, procesai ir asmenų atsakomybės liko visiškai neatskirtos, o esminis kontekstas – paliktas nuošalyje.
Dar labiau nustebino tai, kad prieš viešai pateikiant mane ir VTPSI darbuotojus menkinančius vertinimus nebuvo kreiptasi nei į mane, nei į pačią instituciją.
Atsakomybės nesikratau, tačiau šioje situacijoje svarbu pažymėti, kad viešai aptariamų procesų pradžia siekia 2020 metus, o VTPSI vadovu pradėjau dirbti 2024 metais. Vadovo pareigos reiškia atsakomybę už instituciją, jos sprendimus, rezultatus ir klaidas. Tačiau atsakomybė, mano akimis, negali tapti pretekstu žmogaus žeminimui ar tokių epitetų kaip „Korupcinis randas ant Lietuvos veido“ naudojimui“, – teigia A. Stanislovaitis.
Galiausiai valstybės tarnautojas nurodė, jog savo interesus svarsto ginti teisiniu keliu. „Dėl mano reputaciją ir profesinę veiklą menkinančių teiginių kreipiausi į teisininkus.
Tikiuosi, jog Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba taip pat įvertins viešai paskelbtą informaciją. Nes visuomenės interesui geriausiai tarnauja ne emocijos, garsios antraštės ar etiketės. Jam tarnauja faktai, atsakomybė ir sąžiningumas. O aš visada buvau, esu ir būsiu už skaidrią veiklą ir pagarbų bendravimą“, – nurodė VTPSI vadovas.