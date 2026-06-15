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Buvusios kandidatės į aplinkos ministres R. Saulytės karjeroje – netikėtos permainos

2026 m. birželio 15 d. 15:16
„Nemuno aušros“ anksčiau siūlyta kandidatė užimti aplinkos ministrės pareigas Renata Saulytė paliko darbą Statybos sektoriaus vystymo agentūroje (SSVA), skelbia „Delfi“.
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SSVA atstovė Ieva Kudaševičiūtė portalui patvirtino, jog R. Saulytės paskutinė darbo diena užimant Administravimo ir finansų padalinio vadovės pareigas agentūroje buvo šių metų birželio 1-oji.
Anot I. Kudaševičiūtės, darbo santykiai su buvusia kandidate užimti postą Vyriausybėje buvo užbaigti Darbo kodekso pagrindais, o su ja atsiskaityta teisės aktų nustatyta tvarka.
R. Saulytė SSVA Administravimo ir finansų padalinio vadove dirbo beveik 7 mėnesius – nuo 2025 m. lapkričio 3 d.
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Ji pati portalui teigė, kad sprendimas trauktis buvo priimtas šalių susitarimu dėl išsiskyrusių požiūrių į siekiamą rezultatą, pokyčių tęstinumą ir bendrus darbo principus.
ELTA primena, jog„aušriečiai“ formuojant 20-ąją Vyriausybę į Aplinkos ministerijos vadovus buvo delegavę komunikacijos ekspertę R. Saulytę, o vėliau – 19-ame Ministrų kabinete tas pačias pareigas užėmusį Povilą Poderskį. R. Saulytės kandidatūrą atmetė premjerė, P. Poderskio kandidatūros nusprendė netvirtinti šalies vadovas.
Galiausiai aplinkos ministru tapo Kastytis Žuromskas, tačiau socialdemokratams priėmus sprendimą nutraukti valdančiąją koaliciją su „Nemuno aušra“, jis šių pareigų nebetęs.
Renata SaulytėNemuno aušraKarjera

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