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D. Trumpas grasina Prancūzijai: „Neturiu kito pasirinkimo“

2026 m. birželio 15 d. 17:26
JAV prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Prancūziją apie naujo prekybos karo riziką ir pagrasino įvesti 100 proc. muitus prancūziškam vynui ir šampanui, jei Paryžius nepanaikins skaitmeninio mokesčio Amerikos technologijų įmonėms.
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Kaip praneša „Ukrinform“, JAV lyderis tai pareiškė duodamas interviu laikraščiui „New York Post“.
„Paprašiau jo neapmokestinti Amerikos įmonių, o jei taip bus daroma, neturiu kito pasirinkimo, kaip tik nustatyti 100 proc. muitą visam iš Prancūzijos išvežamam šampanui ir vynui“, – teigė D. Trumpas.
JAV prezidentas nurodė, kad pasakė tai Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, ir pareikalavo, jog šis panaikintų 3 proc. mokestį Amerikos technologijų bendrovėms, kuris Prancūzijoje galioja nuo 2019 m. Juo apmokestinamos tokių milžinų, kaip „Google“ patronuojančioji įmonė „Alphabet“, didžiausia pasaulyje elektroninės prekybos platforma „Amazon“ ir „Apple“, vietinės pajamos.
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„(Macronui) tereikia panaikinti pardavimų mokestį, ir jis nepatirtų tokio spaudimo“, – tvirtino Baltųjų rūmų šeimininkas.
Pasak „New York Post“, JAV rinka sudaro penktadalį pasaulinių Prancūzijos vyno pramonės pardavimų, kurie kasmet siekia daugiau kaip 2 mlrd. dolerių (apie 1,7 mlrd. eurų).
Kaip jau rašė „Ukrinform“, D. Trumpas gegužės 1 d. paskelbė apie didinamus muitus iš Europos Sąjungos importuojamiems automobiliams, kaltindamas Briuselį prekybos susitarimo nesilaikymu.
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