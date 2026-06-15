Darbą pradeda naujoji VERT narė M. Augustinavičienė

Praėjusią savaitę Seimas prezidento Gitano Nausėdos teikimu ją paskyrė VERT nare penkerių metų kadencijai.
„M. Augustinavičienė yra sukaupusi ilgametę patirtį reguliavimo ir konkurencijos priežiūros srityse. Dirbdama Konkurencijos taryboje, Ryšių reguliavimo tarnyboje bei Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje (…), ji prisidėjo prie rinkos priežiūros, reguliavimo sprendimų rengimo ir įgyvendinimo, taip pat konkurencinės aplinkos stiprinimo įvairiuose sektoriuose“, – teigiama VERT pranešime.
„Reguliuotojo sprendimai turi padėti užtikrinti, kad kiekvienas į energetikos infrastruktūrą investuotas euras būtų pagrįstas ir kurtų didžiausią naudą vartotojams. Todėl vienu svarbiausių prioritetų laikau duomenimis grįstų sprendimų priėmimą, kad vartotojų interesai visada išliktų reguliavimo sprendimų centre, ir atvirą dialogą su rinkos dalyviais“, – pranešime cituojama M. Augustinavičienė.
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Pažymima, jog naujosios tarybos narės paskyrimas siejamas su kadenciją baigiančių VERT narių kaita – sekmadienį baigėsi Jelenos Dilienės ir Donato Jaso kadencijos.
VERT narių kadencijas prezidento teikimu tvirtina Seimas.
VERT primininko pareigas šiuo metu eina Renatas Pocius, tarybą sudaro dar du nariai – Matas Taparauskas ir Karolis Januševičius.