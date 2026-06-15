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Darbą pradeda naujoji VERT narė M. Augustinavičienė

2026 m. birželio 15 d. 08:55
Nuo pirmadienio darbą pradeda naujoji Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) narė Medeina Augustinavičienė.
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Praėjusią savaitę Seimas prezidento Gitano Nausėdos teikimu ją paskyrė VERT nare penkerių metų kadencijai.
„M. Augustinavičienė yra sukaupusi ilgametę patirtį reguliavimo ir konkurencijos priežiūros srityse. Dirbdama Konkurencijos taryboje, Ryšių reguliavimo tarnyboje bei Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje (…), ji prisidėjo prie rinkos priežiūros, reguliavimo sprendimų rengimo ir įgyvendinimo, taip pat konkurencinės aplinkos stiprinimo įvairiuose sektoriuose“, – teigiama VERT pranešime.
„Reguliuotojo sprendimai turi padėti užtikrinti, kad kiekvienas į energetikos infrastruktūrą investuotas euras būtų pagrįstas ir kurtų didžiausią naudą vartotojams. Todėl vienu svarbiausių prioritetų laikau duomenimis grįstų sprendimų priėmimą, kad vartotojų interesai visada išliktų reguliavimo sprendimų centre, ir atvirą dialogą su rinkos dalyviais“, – pranešime cituojama M. Augustinavičienė.
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