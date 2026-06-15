Finansų ministerija: nuo kitų metų sustiprės kreditorių apsauga nemokumo procesuose

„Nemokumo procesai turi būti grindžiami skaidrumu ir aiškia atsakomybe. Šiais pokyčiais suteiksime kreditoriams daugiau galimybių stebėti nemokumo procesus, dalyvauti priimant svarbiausius sprendimus ir efektyviau ginti savo interesus“, – pranešime cituojamas finansų ministras K. Vaitiekūnas.
Pasak ministro, priimti pakeitimai įsigalios nuo kitų metų, o nuo 2028 m. gegužės 1 d. nemokumo procesai bus papildyti nauju skaitmeniniu įrankiu – elektroniniu kreditorių balsavimu per Nemokumo portalą.
Įstatymo pakeitimais numatyta daugiau saugiklių situacijoms, kuriose gali kilti interesų konfliktų arba būti pažeisti kreditorių interesai.
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Pažymima, jog kitąmet tam tikri sprendimai negalės būti priimami be kreditorių žinios ir pritarimo. Kreditorių dalyvavimas bus būtinas, sprendžiant dėl sandorių su susijusiais asmenimis, bankrutuojančios įmonės turto pardavimo jos buvusiems savininkams ar vadovams, taip pat tais atvejais, kai būtų mažinama ar atsisakoma buvusio vadovo ar savininkų skolos bankrutuojančiai įmonei.
Tikimasi, kad šie pakeitimai sumažins piktnaudžiavimo riziką ir padės užtikrinti, kad įmonės turtas būtų realizuojamas maksimaliai naudingai kreditoriams.
Pakeitimais taip pat numatytas tolesnis nemokumo procesų skaitmenizavimas. Kreditorių balsavimas bus perkeliamas į Nemokumo portalą, todėl kreditoriai galės dalyvauti priimant sprendimus nepriklausomai nuo savo buvimo vietos.
Finansų ministerijos vertinimu, tai padės didinti kreditorių aktyvumą, mažins administracinę naštą ir leis greičiau priimti sprendimus.