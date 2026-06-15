Lietuvos centrinė kredito unija pradėjo antrą obligacijų platinimo etapą: pirmojo paklausa ženkliai viršijo pasiūlą

Obligacijos platinamos pagal iki 8 mln. eurų vertės subordinuotųjų obligacijų programą. Minimali investicijos suma siekia 1 002,93 eurų. Obligacijų trukmė – 9,5 metų. Gavusi Lietuvos banko leidimą, LCKU obligacijas galės išpirkti po penkerių metų. Platinimą organizuoja ir vykdo investicinių paslaugų bendrovė „Orion Securities“.
„Pirmojo platinimo etapo rezultatai parodė, kad investuotojai įvertino tiek mūsų finansinius rodiklius, tiek beveik tris dešimtmečius nuosekliai kurtą kredito unijų sistemą. Antrąjį etapą pradedame jausdami kapitalo rinkos pasitikėjimą ir demonstruodami stipriausius veiklos rezultatus grupės istorijoje“, – sako LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.
Pirmojo emisijos etapo platinimo metu investuotojų paklausa daugiau nei 1,5 mln. eurų viršijo pasiūlą. Buvo pateikta daugiau nei 5,5 mln. eurų vertės paraiškų, nors investuotojams pasiūlyta iki 4 mln. eurų obligacijų. Šių metų gegužę obligacijos buvo įtrauktos į prekybą „Nasdaq Baltic First North“ rinkoje.
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Visos programos metu pritrauktos lėšos bus skirtos tolesniam grupės kapitalo stiprinimui, kad kredito unijos galėtų dar aktyviau finansuoti gyventojus, verslą ir ūkius visoje Lietuvoje.
„Siekiame augti išlaikydami aukštus kapitalo, likvidumo ir rizikos valdymo standartus bei stiprinti vietinę finansų sistemą, kurios visi sprendimai priimami Lietuvoje“, – sako M. Vijūnas.
Didžiausia kredito unijų grupė Baltijos šalyse
LCKU yra pirmoji ir didžiausia centrinė kredito unija Lietuvoje. Ji vienija 44 kredito unijas, veikiančias po bendru LKU kredito unijų grupės prekės ženklu, ir koordinuoja didžiąją dalį šalies kredito unijų sektoriaus veiklos. LKU grupė yra didžiausia Baltijos šalyse.
Beveik 30 metų nuosekliai augusi grupė šiandien aptarnauja daugiau nei 130 tūkst. gyventojų ir verslo klientų visoje Lietuvoje. LKU grupės tinklą sudaro daugiau nei 100 klientų aptarnavimo vietų, todėl kredito unijos išlieka viena iš plačiausių vietinio kapitalo finansinių organizacijų šalyje.
2026 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje LKU kredito unijų grupės turtas siekė 1,27 mlrd. eurų, o paskolų portfelis bendrąja verte pirmą kartą istorijoje perkopė 1 mlrd. eurų (grynąja verte 984 mln. Eur). Per metus paskolų portfelis išaugo beveik 19 proc., o grupės grynasis pelnas padidėjo beveik 80 proc. iki 3,29 mln. eurų.
„Pastaraisiais metais nuosekliai stiprinome kapitalą, didinome finansavimo apimtis ir investavome į rizikos valdymo sistemas. Šiandien jau matome įdirbio rezultatą: sparčiai augantį paskolų portfelį, rekordinį aktyvumo lygį ir stiprėjančias pozicijas Lietuvos finansų rinkoje“, – teigia M. Vijūnas.
Patyrusių investuotojų pasitikėjimas
Pirmojo obligacijų platinimo metu daugiau nei 81 proc. pritrauktų lėšų sudarė institucinių investuotojų ir didesnę investavimo patirtį turinčių mažmeninių investuotojų investicijos nuo 10 tūkst. eurų.
„Pirmojo etapo paklausos struktūra buvo ne mažiau svarbi nei jos dydis. Reikšmingą dalį sudarė profesionalūs ir patyrę investuotojai, kurie investicinius sprendimus priima vertindami kapitalo pakankamumą, verslo modelio tvarumą, rizikos valdymą ir finansinius rezultatus. Tai yra stiprus rinkos pasitikėjimo ženklas“, – sako investicinių paslaugų bendrovės „Orion Securities“ emisijų organizavimo projektų vadovas Matas Čipkus.
Rekordinis augimas ir konservatyvus rizikos valdymas
LKU kredito unijų grupė šiemet demonstruoja vienus iš stipriausių veiklos rodiklių savo istorijoje. Grupės indėlių portfelio vertė viršija 1,1 mlrd. eurų, o kapitalas per metus išaugo daugiau nei 17 proc. iki 105 mln. eurų.
Daugiau nei 80 proc. grupės paskolų yra vertinamos kaip mažos rizikos. Didžiausia vienam skolininkui suteikta paskola nesiekia 1 proc. viso paskolų portfelio, o paskolų portfelis išlieka diversifikuotas tarp skirtingų ekonomikos sektorių.
LCKU veiklą prižiūri Lietuvos bankas, o kapitalo ir likvidumo reikalavimai yra analogiški taikomiems bankų sektoriui. Naujausiais duomenimis, LCKU kapitalo pakankamumo rodiklis siekia 19,47 proc., kai minimalus reikalavimas sudaro 13,92 proc.
Skolinimo srityje LCKU taip pat bendradarbiauja su tarptautinėmis finansų institucijomis. Iš Europos Tarybos vystymo banko gautas 4 mln. eurų finansavimas. Be to, kapitalo bazei stiprinti iš Europos investicijų fondo (EIF) pritrauktos 5,5 mln. eurų vertės subordinuotos paskolos.
Subordinuotosios obligacijos yra priskiriamos antro lygio kapitalui. Jų turėtojų reikalavimai būtų tenkinami po kitų kreditorių.