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Lietuvos oro uostai turi naują komunikacijos vadovę

2026 m. birželio 15 d. 13:03
Lietuvos oro uostų (LTOU) komunikacijos vadovės pareigas pradėjo eiti Rūta Asadauskaitė. Ji bus atsakinga už organizacijos išorinę ir vidinę komunikaciją, ryšius su žiniasklaida, reputacijos stiprinimą bei sklandų strateginės komunikacijos ir rinkodaros projektų įgyvendinimą, skelbiama LTOU išplatintame pranešime žiniasklaidai.
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„Lietuvos oro uostai yra viena geriausiai klientų vertinamų organizacijų šalyje, atliekanti svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Džiaugiuosi galėdama prisijungti prie komandos ir tikiuosi savo patirtimi prisidėti prie nuoseklaus dialogo su visuomene, žiniasklaida, partneriais bei pasitikėjimo organizacija puoselėjimo“, – sako R. Asadauskaitė.
Prieš prisijungdama prie Lietuvos oro uostų, R. Asadauskaitė dirbo Valstybinės mokesčių inspekcijos Strateginės komunikacijos skyriaus vadove.
Per daugiau kaip 16 metų komunikacijos srityje ji sukaupė patirties strateginės komunikacijos, reputacijos valdymo, pokyčių komunikacijos ir ryšių su suinteresuotomis šalimis srityse.
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R. Asadauskaitė yra įgijusi Integruotos komunikacijos ir vadybos magistro laipsnius.
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