Paaiškėjo, kam demokratai prašo daugiau finansavimo: šiuo klausimu kilo daugiausia nesutarimų

„Kiekviena partija ateina su savo kažkokiais siūlymais. Vienas iš tų siūlymų yra panaikinti vaiko priežiūros atostogų išmokų lubas. Biudžeto formavimo etape matysime, kiek galima tai atliepti“, – pirmadienį žurnalistams sakė jis.
„Žinote, valstybė tikrai turi daug išlaidų, daug sričių, vykdoma daug visokių programų. Manau, jeigu yra prioritetinės, jos gali įsiterpti į visą biudžetą, o mažiau prioritetinės gali šiek tiek susitraukti ir priimti naujas išlaidų eilutes. Turbūt tas pats procesas kaip kiekvienais metais“, – pridūrė jis.
Anot ministro, viskas yra įmanoma, tačiau tikrosios galimybės paaiškės peržiūrėjus valstybės biudžetą.
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„Reikia sėsti prie derybų, imti visą biudžetą, peržiūrėti ir surasti, ką galima sumažinti tam, kad įterptume naujas išlaidas“, – aiškino K. Vaitiekūnas.
„Viskas yra įmanoma. Tačiau, kai pradėsi žiūrėti, tikrai matysi tas detales – matysi prioritetus, kitus dalykus ir tada tikrai viskas sudėlios“, – kalbėjo jis.
Kaip rašoma naujojoje koalicinėje sutartyje, šeimos politikos srityje ketinama gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus.
Tarp įsipareigojimų – peržiūrėti vaiko išmokų sistemą, didinti paramą šeimoms, plėsti vaikų priežiūros prieinamumą, stiprinti neformalųjį ugdymą, vaiko dienos centrus, visos dienos mokyklą ir šeimai reikalingų paslaugų tinklą regionuose, iki 2027 m. pabaigos siekti įvesti nemokamą visų pradinių klasių mokinių ir kt.
Praėjusį penktadienį demokratas Linas Kukuraitis teigė, kad vaiko priežiūros išmokų pilnam kompensavimui šeimoms papildomai reikėtų skirti nuo 70 mln. eurų.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vicepirmininko Luko Savicko teigimu, šiuo klausimu koalicinių derybų metu kilo daugiausia nesutarimų, tačiau sutarta, kad koalicijos partneriai šią sritį taip pat laiko prioritetu.