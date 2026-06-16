Apie „Jozitoje“ atliekamas kratas „Sienai“ pranešė policijos pareigūnus degalinių tinklo biuruose pastebėjęs skaitytojas. Netrukus šią informaciją oficialiai patvirtino Policijos departamentas.
„Gavus informacijos apie galimai apgaulingą UAB „Jozita“ degalinių tinklo buhalterinės apskaitos tvarkymą, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 str. 2 d. ir 222 str. 2 d.
Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, šiandien visoje Lietuvoje esančiose UAB „Jozita“ degalinėse ir kituose su tyrimu susijusiuose objektuose buvo atliktos kratos. Jų metu paimti įvairūs tyrimui reikšmingi dokumentai ir kiti duomenys, – raštu pateiktame komentare „Sienai“ teigė Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vadovas Ramūnas Matonis.
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Pasak jo, kratose dalyvauja dešimtys pareigūnų ne tik iš policijos, bet ir iš kitų valstybės institucijų.
„Šioje operacijoje dalyvauja apie 80 policijos pareigūnų, 30 Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų ir 2 Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai“, – teigė R. Matonis.
Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motyvuodama tuo, kad siekiama nepakenkti ikiteisminiam tyrimui.
„Jozita“ figūravo net trijuose pastaruoju metu publikuotose „Sienos“ tyrimuose. Pirmasis pasakojo apie lietuviškas įmones, į Ukrainą gabenusias rusiškos kilmės naftos dujas ir, siekiant apeiti Ukrainos sankcijas, teikusias Lietuviškus prekių kilmės dokumentus. Kiti du tyrimai sukosi apie „Jozitos“ ryšius su „Nemuno aušros“ parlamentaru Aidu Gedvilu.
Pirmajame tyrime apie A. Gedvilą atskleidėme, kad jo šeimos verslas „Jozitai“ už beveik pusantro milijono eurų pardavė dvi degalines Šiaulių krašte.
Kitas tyrimas atskleidė, kaip A. Gedvilas bei konservatorius Justinas Urbanavičius siekė perrašyti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, atgaline data atleidžiant įmones nuo jau paskirtų baudų mokėjimo. Tarp tokių įmonių buvo ir apie 95 tūkst. eurų baudą gavusi „Jozita“.
Tiek A. Gedvilas, tiek „Jozitos“ akcininkas bei vadovas Jonas Jokubauskis neigė bet kokią degalinių tinklo įtaką parlamentaro politinei veiklai.
Pagal Policijos departamento įvardintus Baudžiamojo kodekso straipsnius, už apgaulingą apskaitos tvarkymą ir neteisingų duomenų apie įmonės pajamas pateikimą gresia bauda, areštas ar laisvės atėmimas iki ketverių metų. Ar policijos atliekamos kratos susijusios su „Sienos“ tyrimuose atskleista informacija – kol kas nežinoma.