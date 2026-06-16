Didžiausiame šalies oro uoste – reikšmingi pokyčiai: „Man atrodo, mes čia ne į Vilnių patekom“

Antradienį, birželio 16 d., oro uoste pristatytas atnaujintas senasis išvykimo terminalas ir naujoji jo erdvė „VNO Plaza“.
„Šiandien ryte išgirdau už nugaros šnekantis keleivius, sako: „Man atrodo, mes čia ne į Vilnių patekom.“ Man atrodo, teisingas komentaras jiems būtų: „Pagaliau į Vilnių patekot.“ Pagaliau atrodom taip, kaip ilgai norėjom atrodyti, ir kaip turbūt turėtų atrodyti Vilniaus oro uostas“, – pokyčiais džiaugėsi Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovas Simonas Bartkus.
Jo teigimu, tai – antras svarbiausias Vilniaus oro uosto transformacijos etapas.
Vilniaus oro uostas taps dar patrauklesnis – atidaryta nauja erdvė: atrodome taip, kaip ilgai norėjome
Senojo išvykimo terminalo darbai užtruko kiek ilgiau nei metus. Paskutinį kartą keleiviams ši erdvė buvo atvira pernai žiemą, iki kol buvo atidarytas naujasis išvykimo terminalas.
Per šį laikotarpį atnaujinta beveik 10 tūkst. kv. m, iš jų 3 tūkst. kv. m skirta komercinei veiklai – naujoms parduotuvėms, restoranams. Taip pat atnaujinta vandentiekio, elektros, vėdinimo, šildymo, apsaugos ir gaisro sistemos infrastruktūra. Didelis dėmesys skirtas ir terminalo stogui – dabar pastarasis praleidžia daugiau dienos šviesos.
Tiesa, tai – dar ne galutinė visos senojo išvykimo terminalo rekonstrukcijos pabaiga. Tolesni darbai persikels į ne Šengeno zoną.
Senojo terminalo rekonstrukcijai iš viso numatyta skirti 16 mln. eurų. Skaičiuojama, kad atnaujinta erdvė oro uostui generuos apie 10 mln. eurų per metus.
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„Iki šiol projektinis oro uosto pajėgumas buvo 4–5 mln. keleivių. Kai pastatėm naująjį išvykimo terminalą, registracija ir aviacinio saugumo patikra buvo pasiruošusi priimti 8 mln. keleivių. Dabar matome, kad visa laukimo erdvė irgi bus pritaikyta 8 mln. keleivių“, – skaičiavo S. Bartkus.
Pagal aptarnaujamų keleivių skaičių Vilniaus oro uostas gegužę pirmą kartą aplenkė Rygos oro uostą. Tai, anot sostinės mero Valdo Benkunsko, rodo, kad investicija yra prasminga ir reikalinga. Didesnis keleivių skaičius augins ir miesto ekonomiką, taip pat pastebėjo meras.
„Kelis dešimtmečius savaime suprantamos tiesos buvo tokios, kad didžiausias miestas Baltijos valstybėse yra Ryga, Rygos oro uostas yra didžiausias, na, o Vilnius ir Vilniaus oro uostas yra kažkokia užsikonservavusi dėžutė. Su laiku šitie dalykai pasikeitė.
<...> Neseniai atvertas išvykimo terminalas davė didelį postūmį. Šiandien yra dar vienas postūmis eiti į priekį, nes tos erdvės, kurios yra sukurtos ir atvertos mūsų svečiams, keleiviams, rodo, kad mes esame ten, kur turime būti“, – sakė V. Benkunskas.
Pasižvalgykite iš arčiau: po rekonstrukcijos atidarytas senasis Vilniaus oro uosto išvykimo terminalas
LTOU vadovo teigimu, galutinis oro uosto transformacijos etapas yra atvykimo terminalo pastatymas, kuris numatomas iki 2028 m. pabaigos. Tuomet visas oro uostas bus pasiruošęs sutikti iki 8 mln. keleivių.
Vilniaus oro uostasišvykimo salėterminalas
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