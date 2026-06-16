Didžiausias laivas pasaulyje: keleivių – beveik tiek pat, kiek gyventojų viename iš didžiųjų Lietuvos miestų

Šie laivai yra iš esmės tarsi dvyniai, tik pirmasis nuleistas į vandenį 2023 metais, o antrasis pernai. Jie vienu metu gali gabenti iki 7,6 tūkst. keleivių.
Tačiau abu jie atrodys tarsi nykštukai, jei iš tiesų bus įgyvendintas „Freedom Cruise Line International“ projektas, rašo „Euronews.com“.
Įsivaizduokite laivą, kuriame telpa iki 80 tūkstančių žmonių – tik šiek tiek mažiau, nei gyvena Panevėžyje. Būtent toks suplanuotas „Freedom Ship“.
Užfiksuota operacija Ramiajame vandenyne: JAV kariuomenė sudavė lemtingą smūgį narkotikų kontrabandos laivui
Tai būtų tiesiog jūroje plaukiojantis miestas. Pagal statytojų sumanymą, jis nuolat plauktų aplink pasaulį. Čia numatytos mokyklos, parkai, parduotuvės, suprantama, viešbučiai. Taip pat – ligoninė ir sporto stadionas.
Šiuo metu pasaulio vandenynus be perstojo vagoja du laivai, siūlantys niekada nesibaigiančius kruizus. Tai – milijonieriams skirti „The World“ bei „Villa Vie Odissey“. Tačiau „Freedom Ship“ projektas kur kas ambicingesnis, mat šiuose laivuose telpa vos po kelis šimtus keleivių.
Susiję straipsniai
Paties „Freedom Ship“ idėja buvo pasiūlyta dar baigiantis praėjusiam amžiui. Tačiau dabar ji jau gali virsti kūnu. Tiesa, reikės itin didelių investicijų – dabartiniais paskaičiavimais, laivo statyba atsieitų beveik 14 mlrd. eurų.
Jei projektas bus įgyvendintas, laivas turės net 30 denių, o jo svoris sieks 2,3 mln. tonų. Beje, pagal planus jį turėtų varyti branduolinis reaktorius.
Tikimasi, kad šis milžinas taps nuolatiniais namais maždaug 50 tūkstančių žmonių. Dar apie 10 tūkst. bus besikeičiantys keleiviai, o visus juos aptarnaus apie 20 tūkst. žmonių įgula.
Dėl didelio keleivių skaičiaus reikia daug patogumų, kad visi būtų užimti. Be kitų siūlomų objektų, čia numatytas 15 000 vietų sporto stadionas, du muziejai, konferencijų centras, koncertų salė ir vandens parkas.
Gyventojai taip pat galės naudotis dviejų aukštų maisto sale, parduotuvėmis, bankais ir naktiniu klubu, o nardymo mėgėjai – plaukioti laive esančiame akvariume.
Lankytojams bus įrengti du daugiaaukščiai viešbučiai ir aštuonios sraigtasparnių aikštelės, o laive gyvenantys vaikai mokysis mokyklose, siūlančiose išsilavinimą nuo pradinio iki aukštojo mokslo lygio.
Atsižvelgiant į laivo dydį, keleiviams vežioti bus įrengta tramvajų sistema bei 24 kilometrų ilgio pėsčiųjų takai.
Tikimasi, kad laivas apiplauks pasaulį kas dvejus metus maždaug septynių mazgų greičiu, tačiau dėl savo dydžio turės likti tarptautiniuose vandenyse, nes jis būtų tiesiog per didelis, kad galėtų švartuotis bet kuriame uoste. Lankytojai, norintys patys pamatyti laivą, galės plaukti keltais iš šių uostų.
Floridoje įsikūrusi „Freedom Cruise Line International“ pavedė laivo kūrimą projektavimo įmonei „Schopfer Associates“. Bendrovė dirbs kartu su karinio jūrų laivyno ir jūrininkystės ekspertais bei visame pasaulyje pripažintais architektais.
„Freedom Cruise Line International“ generalinis direktorius Rogeris Goochas „The Telegraph“ teigė, kad susidomėjimas projektu yra didelis: „Beveik galėtume imtis net trijų laivų statybos.“
Jo komanda šiuo metu renka pradinį finansavimą, kuris bus nemažas, tačiau vadovas įsitikinęs, kad projektą tikrai galima įgyvendinti.
Kai bus surinkta pakankamai lėšų, laivas bus statomas Indonezijoje. Pačios statybos turėtų trukti iki ketverių metų.
Beje, kai (arba jei) laivas išplauks, techninė priežiūra bus atliekama jūroje, nes jis neturi namų uosto.