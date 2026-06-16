Dyzelino akcizo lengvata baigėsi: degalinių švieslentėse – pokyčiai

Informaciją apie degalų kainas Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) birželio 16 d. pateikė 65 degalais prekiaujančios įmonės, valdančios 720 degalinių.
Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Birželio 16 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje, Tauragės r. sav. (Taurų k.) ir „Velseka“ degalinėje Kupiškyje– 1,699 Eur/l.
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Didžiausia dyzelino kaina – 1,999 Eur/l buvo „Circle K“ tinklo 27 degalinėse, „Viada“ tinklo 22 degalinėse ir „Degta“ degalinėje Elektrėnų sav. (Vievis).
Dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,699 Eur/l iki 1,999 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,890 Eur/l, arba 5,1 proc. daugiau nei pirmadienį (birželio 15 d.), kai buvo 1,798 Eur/l.
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Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje, Tauragės r. sav. (Taurų k.) – 1,629 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,94 Eur/l buvo „Trevena“ tinklo 2 degalinėse.
Benzino kainos antradienį rytą degalinėse svyravo nuo 1,629 Eur/l iki 1,94 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,832 Eur/l, arba 5,9 proc. daugiau nei pirmadienį (birželio 15 d.), kai buvo 1,730 Eur/l.
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo 0,70 Eur/l – „Bonsa“ tinklo degalinėje, Tauragės r. sav. (Taurų k.) ir „Madalva“ tinklo 4 degalinėse.
Didžiausia SND kaina buvo „Narjanta“ degalinėje Kupiškio r. sav. (Aleksandrijos k.) – 0,969 Eur/l.
SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,70 Eur/l iki 0,969 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,831 Eur/l, arba 0,4 proc. daugiau nei pirmadienį (birželio 15 d.), kai buvo 0,828 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina birželio 15 d. Lietuvoje buvo 1,55 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,61 Eur/l (birželio 12 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,58 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,64 Eur/l).
Brent naftos kaina rinkoje birželio 15 d. buvo 83,17 USD/bbl (birželio 12 d. – 87,33 USD/bbl).
LEA primena, kad už informaciją apie degalų kainas atsakingos ją pateikiančios degalines valdančios įmonės.