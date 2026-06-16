Kauniečiai galės gauti paramą daugiabučių renovacijai: kas galės pasinaudoti parama

Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama ne žemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir ne mažiau kaip 40 proc. sumažinamos šilumos energijos sąnaudos.
Pastatams, kuriems minimalūs energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama ne mažesnio kaip 25 proc. energijos sąnaudų sumažinimo sąlyga.
Kauno skiriamas finansavimas galės siekti iki 100 proc. statybos darbams skirtų investicijų, atskaičius valstybės išmokėtą paramą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinusiems projektą.
Susiję straipsniai
Lietuviai net neketina spausti stabdžių, o užsieniečiai tik kraipo galvomis: „Dar nesame pasirengę tiek mokėti“ (5)
Europoje aidi pavojaus varpai – jų ignoruoti nederėtų ir Lietuvai: „Anksčiau ar vėliau prie to prieisime“ (8)
Kiekvienam projektui skiriamų lėšų dydis priklausys nuo vertinimo metu surinktų balų pagal penkis nustatytus kriterijus.
Daugiausia paramos galės tikėtis projektai, surinkę 70 ir daugiau balų – jiems bus kompensuojama iki 100 proc. darbų kaštų.
Surinkus nuo 50 iki 69 balų, savivaldybės parama galės siekti iki 70 proc., o mažiau nei 50 balų gavę projektai galės pretenduoti į iki 30 proc. finansavimą.
Vertinant paraiškas, tarp svarbiausių kriterijų – kvartalinė renovacija, kai vienoje teritorijoje numatyta atnaujinti dviejų ar daugiau daugiabučių grupes.
Kuo daugiau vienoje teritorijoje renovuojamų namų, tuo daugiau balų galės surinkti projektas.
Kitas esminis kriterijus ir prioritetas – nusprendusiems renovacijai naudoti skydų technologiją, tokie projektai bus vertinami pirmiausia, nepriklausomai nuo kitų programoje nustatytų kriterijų.
Papildomi balai bus skiriami daugiabučiams, esantiems savivaldybės patvirtintose gyvenamųjų teritorijų tvarkymo programos teritorijose, projektams, kuriuos administruoja didesnę patirtį turintys administratoriai, bei namams, kurių gyventojai investicijų plane yra numatę 20 proc. rezervą papildomiems darbams.
Taip pat bus vertinamas projekto įgyvendinimas teritorijose, kuriose jau investuojama į infrastruktūros ar viešųjų erdvių tvarkymą bei inovatyvių sprendimų taikymą, gerinant daugiabučių technines ir estetines savybes bei gyventojų gyvenimo kokybę.