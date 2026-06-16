Lenkija birželį nusprendė apmokestinti „Orlen“ pelną: Ž. Vaičiūnas pasakė, ko imsis Lietuva

„Vadinamasis viršpelnio mokestis (angl. wind-fall profit tax), jo eigą mes turime koordinuotis, be abejo, su Lenkija. Dabar ten vyksta diskusijos ir jis turėtų būti priimtas per birželio mėnesį“, – antradienį Seimo plenarinėje salėje kalbėjo Ž. Vaičiūnas.
„Planuojame, kad tada galėtume kalbėti apie tokių nuostatų įgyvendinimą veidrodiniu principu ir Lietuvoje“, – tikino jis.
Ministras jau anksčiau buvo akcentavęs, kad Lietuvai reikia palaukti Lenkijos sprendimo dėl didmeninės naftos perdirbimo įmonės pelno apmokestinimo, kad nebūtų iškraipyta rinka ir šalis nesusidurtų su dyzelino trūkumu.
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Ž. Vaičiūnas taip pat sakė, kad galimybę apmokestinti „Orlen Lietuva“ viršpelnį jis buvo ne kartą aptaręs ir su pačia bendrove.
„Rekvizitų“ duomenimis, „Orlen Lietuvos“ pajamos pernai siekė 5,37 mlrd. eurų, bendrovė uždirbo daugiau nei 24,8 mln. eurų grynojo pelno.
Kovo viduryje šalies naftos produktų atsargas kaupianti „Orlen Lietuva“ į rinką išleido 80 tūkst. tonų kuro – 12 dienų rezervą, visas šalies rezervas sudaro 90 dienų.
Tokią galimybę šalims narėms sudarė Tarptautinė energetikos agentūra (TEA).
Kaip skelbė ELTA, naftos kainos rinkoje šokinėja nuo vasario pabaigos, prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose.
Siekdama suvaldyti kuro kainas tuo metu, Lietuva ėmėsi įvairių priemonių – laikinai, iki birželio 15 d., sumažino dyzelino akcizą, buvo įdiegti kainų stebėsenos mechanizmai, įpareigojant degalines Energetikos agentūrai kasdien teikti informaciją apie pardavimo kainas.
Parlamentas šiuo metu dar svarsto prezidento siūlymą įtvirtinti mechanizmą, kurį aktyvavus didžiausios galimos benzino ir dyzelinių degalų kainos būtų nustatomos kasdien. Taip pat svarstomas Energetikos ministerijos siūlymas apriboti šalies degalinių galimybes didinti kuro kainas – priėmus projektą, verslas tai galėtų daryti tik kartą per parą – 10 val. ryte.
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