Neteko vilties iš verslo atgauti penktadalį milijono

Remiantis Miesto tarybos sprendimo projektu, už nuomą įvairaus dydžio skolų negrąžino 35 įmonės, kurios šiuo metu jau yra likviduotos ir išregistruotos.
Sumos svyruoja nuo 1,16 iki 49 tūkst. eurų, o bendra skola – beveik 197 tūkst. eurų.
„Savivaldybės administracijos apskaitoje registruotos skolos už nekilnojamojo turto nuomą nebeatgautinos, kadangi šios įmonės yra likviduotos ir išregistruotos“, – aiškinamas sprendimas, kurį Klaipėdos taryba planuoja svarstyti birželį.
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Daugiausiai pinigų – per 49 tūkst. eurų – miestui neatidavė mažmeninės prekybos įmonė „Fontanas“, likviduota 2009 metais Klaipėdos miesto apylinkės teismui priėmus sprendimą už akių, nes likvidatorius ilgiau nei pusmetį nerado bendrovės valdytojų.
Dar beveik 20 tūkst. eurų skolos negrąžino klaipėdiečio Algimanto Vyšniausko individuali įmonė „Gaudesys“: transporto priemonių prekybos verslo egzistencija baigėsi prieš devynerius metus.
Vertimo, tarpininkavimo ir kitas paslaugas nuo 1990-ųjų iki maždaug 2017-ųjų teikusi Gražinos Meirienės individuali įmonė „Aura“ skolinga 17 tūkst., buvusios uostamiesčio prekybos bendrovės „Eurika“ ir „Šienažolė“ – po 15 tūkst. eurų.
Kitų įmonių įsiskolinimai yra mažesni.