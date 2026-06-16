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Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centre planuojamas remontas: kviečiami projektuotojai

2026 m. birželio 16 d. 13:13
Klaipėdos rajono savivaldybė ruošiasi Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro kapitaliniam remontui. Siekiant gerinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą, pradedamas projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.
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CPO registruoti paslaugų teikėjai kviečiami teikti pasiūlymus ir dalyvauti pirkime.
Pirkimo informacija:
Pirkimo numeris – CPO391700, (PPP25–8).
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Pirkimas skirtas ypatingųjų negyvenamųjų pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina yra nuo 0,15 mln. Eur su PVM iki 0,5 mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms.
Pasiūlymų laukiama iki liepos 2 d. 9 val.
Kilus klausimų dėl planuojamo projekto, galima kreiptis el. paštu: jolanta.blinstrubiene@klaipedos-r.lt
projektuotojaisveikatos priežiūraKlaipėda

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