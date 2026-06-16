Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centre planuojamas remontas: kviečiami projektuotojai

CPO registruoti paslaugų teikėjai kviečiami teikti pasiūlymus ir dalyvauti pirkime.
Pirkimo informacija:
Pirkimo numeris – CPO391700, (PPP25–8).
Susiję straipsniai
Pirkimas skirtas ypatingųjų negyvenamųjų pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina yra nuo 0,15 mln. Eur su PVM iki 0,5 mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms.
Pasiūlymų laukiama iki liepos 2 d. 9 val.
Kilus klausimų dėl planuojamo projekto, galima kreiptis el. paštu: jolanta.blinstrubiene@klaipedos-r.lt