Tūkstančiams gyventojų permokant už elektrą – pokyčiai jau liepą: nutrauks sutartis

Už šį Energetikos ministerijos projektą antradienį balsavo 71 parlamentaras.
Vartotojai galės nesutikti su perėjimu į visuomeninio tiekimo tarifą ir išsakyti norą išlaikyti esamą sutartį.
Apie planuojamą sutarties nutraukimą gyventojai turės būti informuojami ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.
Energetikos ministerija siūlo keisti įstatymą: pažeidžiamiems gyventojams nebeliktų papildomos naštos
Energetikos ministerijos duomenimis, dabar statistinis pažeidžiamas vartotojas, lyginant su visuomeniniu elektros energijos tarifu, permoka nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o atskirais atvejais ir daugiau.
Visuomeninio tiekėjo „Ignitis“ elektros kainos taikomos dviejų grupių vartotojams – ir pažeidžiamiems, ir suvartojantiems mažiausiai energijos.
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Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 418 tūkst. pažeidžiamų vartotojų, o iš jų nuo birželio tik 176 tūkst. yra pasinaudoję galimybe pereiti į visuomeninį tiekimą ir už elektrą mokėti mažiau – iš viso apie 40 proc. visų tokių vartotojų.
Tuo metu likę apie 242 tūkst. vartotojų ir toliau elektrą perka pagal su nepriklausomais tiekėjais sudarytas sutartis ir už ją permoka.
Pasak Energetikos ministerijos, tai susiję ne su sąmoningu žmonių pasirinkimu, o su praktinėmis kliūtimis – daliai vyresnio amžiaus gyventojų sudėtinga patiems keisti tiekėją, nes jiems trūksta informacijos, jie nežino, kad net ir terminuotą sutartį gali nutraukti bet kada.
Nuo liepos visuomeninė elektra pažeidžiamiems vartotojams brangsta 2 centais iki 20 centų už kWh (su PVM) – tokiu būdu vidutinė mėnesio sąskaita šiems vartotojams, lyginant su dabartine kaina, didėja 1,31 euro.
Tuo metu mažiausiai elektros suvartojantiems žmonėms vienos laiko zonos „Standartinis“ tarifas, kurį yra pasirinkusi didžiausia dalis vartotojų, auga 2 centais iki 24 centų už kWh (su PVM) – taip mėnesinės sąskaitos šiems gyventojams didėja 1,6 euro.
Seimas pernai leido iki 2030-ųjų į visuomeninį elektros tiekimą grįžti visiems smulkiausiems ir socialiai pažeidžiamiems vartotojams.
Taip atidėtas trečiasis elektros rinkos liberalizavimo etapas – jame esantys vartotojai nepriklausomą elektros tiekėją turėjo pasirinkti iki praėjusių metų pabaigos.