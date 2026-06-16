Vienos Lietuvos įmonės pajamos – kaip viso didmiesčio

„Pajamų mažėjimą lėmė žemesnės vidutinės pardavimo kainos“, – bendrovės vadovybės ataskaitoje įvardijama apyvartos mažėjimo priežastis.
Nepaisant mažėjimo, Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) veikiančios įmonės pajamos savo dydžiu prilygo uostamiesčio savivaldybės pajamoms, kurios 2025 m. siekė 466 mln. eurų.
„Neo group“ gaminamos granulės naudojamos gaminti butelius ir kitą plastikinę tarą.
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Pernai bendrovės grynasis pelnas, palyginti su 2024 metais, sumažėjo 2,1 karto – iki 7,7 mln. eurų.
Finansiniai 2025-ųjų rodikliai vertinami gerai: „Metai bendrovei buvo sėkmingi – gamybos ir prekybos apimtys išliko stabilios, o veikla buvo pelninga.“
Įmonėje dirba per 200 darbuotojų, visas jos akcijas kontroliuoja Kipre registruota „Retal industries Limited“. Remiantis ataskaitomis, akcininkams numatyta išmokėti 8 mln. eurų dividendų.
„Neo group“ Lietuvoje veikia nuo 2003 metų, nuo 2017-ųjų jai 10 metų taikoma LEZ 50 proc. pelno mokesčio tarifo lengvata.