Vilniaus rajone pradedama „Rail Baltica“ iešmų gamyba

Tikimasi, jog iešmų sistemos bus pristatytos į „Rail Baltica“ statybų ruožą Šveicarija–Žeimiai, kuriame jau patiesta apie 8,8 km europinio standarto bėgių, dar šį rudenį.
„Europinės vėžės statybos Lietuvoje pasiekė naują etapą – nutiesus pirmuosius bėgius brandžiausioje „Rail Baltica“ atkarpoje Jonavos rajone, netrukus čia bus įrengta moderni, aukščiausius tarptautinius standartus atitinkanti geležinkelio iešmų sistema. Ypač džiugu, kad ji pradedama gaminti ne kur kitur, o mūsų šalyje. Tai yra reikšminga investicija į viso Baltijos regiono saugumą ir patogų susisiekimą su Europa“, – pranešime cituojamas susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.
Skelbiama, jog 2024 m. pabaigoje „LTG Infra“ įsigijo viršutinės kelio konstrukcijos – bėgių – statybai reikalingas medžiagas. 2025 m. suddaryta statybos darbų sutartis su jungtinės veiklos partneriais „Leonhard Weiss International“ ir „Leonhard Weiss OÜ“.
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„Jungtinių partnerių sutarties dalis, susijusi su šių iešmų tiekimu ir įrengimu, yra apie 8,1 mln. eurų. LTG grupė valdo 34 % įmonės „voestalpine Railway Systems Lietuva“ akcijų, o likusią jų dalį – Austrijos koncernas „voestalpine AG“, – nurodo „Lietuvos geležinkeliai“.
Pažymima, jog iešmai yra esminė geležinkelio infrastruktūros dalis – jie leidžia traukiniams saugiai keisti kelią, pasiekti stotis, terminalus ir techninės priežiūros vietas. Greitajame geležinkelyje, tokiame kaip „Rail Baltica“, iešmai yra vieni sudėtingiausių technologinių elementų visoje geležinkelio sistemoje. Jie turi tiesioginę sąveiką su kitomis kritinėmis sistemomis – elektros tiekimo ir traukinių valdymo, signalizacijos bei saugos sistemomis.
„Rail Baltica“ projekte naudojami iešmai gerokai skiriasi nuo standartinių – jie pritaikyti dideliems, iki 300 km/val. siekiantiems greičiams, gaminami iš aukščiausios kokybės medžiagų, pasižymi itin tikslia geometrija ir didesniu atsparumu apkrovoms.
Taip pat diegiami pažangūs sprendimai – išmanieji iešmai su jutiklių sistemomis leidžia realiu laiku stebėti jų būklę, aplinkos sąlygas, anksti identifikuoti galimus gedimus ir užtikrinti efektyvią priežiūrą. Tai svarbūs elementai, kuriant patikimą, saugią ir ilgalaikę modernios geležinkelių infrastruktūros sistemą“, – pranešime cituojamas „LTG Infra“ generalinis direktorius Vytis Žalimas.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos (ES) projektas, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.