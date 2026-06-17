Lietuvoje startavo nauja automobilių pardavimo paslauga: žada pasiūlymą per 24 valandas

„Lietuvos automobilių skelbimų rinka ilgą laiką buvo orientuota tik į skelbimų talpinimą. Tačiau matome, kad dalis žmonių šiandien nenori rūpintis visu pardavimo procesu. Todėl pirmieji skelbimų rinkoje sukūrėme sprendimą, kuris leidžia to išvengti bei transporto savininko neapkrauna derybomis ir neaiškiomis sąlygomis“, – sako „Autogidas“ vadovas Tautvydas Stasiulis.
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Du pardavimo scenarijai
Naujoji paslauga „PRO pardavimas“ automobilio savininkui siūlo du skirtingus automobilio pardavimo scenarijus. Pirmiausia vartotojo prašoma pateikti esminę informaciją: automobilio modelį, gamybos metus, ridą ir kelias nuotraukas. Pirmuoju scenarijumi, „Autogido“ partneris, įvertinęs informaciją, per parą pirkėjui pateiks rinkos kainą atitinkantį pasiūlymą – su juo sutikus, tereikia atvežti automobilį į sutartą vietą ir pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį.
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Antrasis scenarijus rekomenduojamas, jei norima parduoti automobilį už kuo didesnę kainą. Tokiu atveju, „Autogido“ partneris eksponuoja transporto priemonę savo aikštelėje Vilniuje, derasi su potencialiais pirkėjais bei sutvarko visus reikiamus dokumentus.
Pirmuoju scenarijumi paslauga vartotojui nieko nekainuoja, antruoju – mokamas iš anksto sutartas fiksuotas tarpininkavimo mokestis, kurio dydis priklauso nuo automobilio, ir tik tuo atveju, jei automobilis parduodamas. Abiem atvejais automobilio supirkimu ir pardavimu rūpinasi „Autogido“ atrinkti ir patikrinti partneriai. Pirmieji „PRO pardavimo“ partneriai – „A1 Motors“ ir „Longo“ – rinkoje žinomi automobilių prekybos žaidėjai, atitinkantys „Autogido“ keliamus kokybės ir patikimumo reikalavimus.
Įprastų „Autogido“ skelbimų statistika rodo, kad vidutiniškai automobilis parduodamas per 28 dienas, o viso proceso metu pardavėjui reikia organizuoti 5–10 apžiūrų, atsakyti į daugiau nei 30 skambučių.
„Nuo paslaugos paleidimo „PRO pardavimą“ jau išmėgino daugiau nei 600 automobilių savininkų. Kartu su partneriais tikimės, kad iki šių metų pabaigos per šią paslaugą bus aptarnauta daugiau nei 2 tūkst. klientų“, – sako T. Stasiulis.
Tradicinių skelbimų nepakeis
„Šiuo sprendimu nesiekiame pakeisti skelbimų verslo – didžioji dalis automobilių ir toliau sėkmingai bus per juos parduodami. Tačiau norime žmonėms suteikti daugiau pasirinkimo, į skelbimų rinką įnešti daugiau inovacijų ir atliepti vartotojų poreikius. Vieni žmonės nori viską atlikti patys, kiti mieliau dalį proceso patiki profesionalams. Mūsų darbas – pasiūlyti patogiausius įrankius abiem žmonių grupėms“, – teigia „Autogido“ vadovas.
„Autogidas“ duomenimis, platforma kas mėnesį sulaukia daugiau kaip 400 tūkst. unikalių lankytojų ir padeda įvykti apie 9 tūkst. transporto priemonių sandorių.
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