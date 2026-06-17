VMVT pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje skelbiama, kad prekybos tinklo „Iki“ pardavinėtoje „Clever“ pipirmėčių arbatoje (20 x 1,5 g) nustatyta Salmonella spp.
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su „Iki“ komunikacijos vadove Gintare Kitove, ji sako, kad jiems prekių kokybė yra labai svarbi, todėl savo privatiems prekės ženklams nuolat vykdo savikontrolės tyrimus.
„Šiuo atveju naujai gautoje partijoje mūsų pačių inicijuotų tyrimų metu buvo atrasta mikrobiologinė tarša, todėl patys informavome VMVT ir išėmėme prekę iš lentynų.
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Prekės kodas iškart buvo užblokuotas mūsų kasose, kad kol išėmimas bus finalizuotas, pirkėjai net turėtų galimybės šios prekės įsigyti.
Dabar prekių lentynose jau nėra, o parduotuvėse pirkėjai informuojami, kad gali grąžinti šį produktą. Šiuo metu inicijuojame ir pakartotinius tyrimus“, – tvirtina G. Kitovė.
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Anot jos, pirkėjai, įsigiję šią arbatą, kurios partijos numeris L:26/062P, o galiojimo laikas iki 2028.03 gali gražinti arbatą į bet kurią parduotuvę.
Pasiteiravus, kaip galėjo nutikti, kad į arbatą pateko salmonelės, kurios paprastai randamos mėsoje, kiaušiniuose, G. Kitovė sako neturinti aiškaus atsakymo ir pateikia tikėtiną scenarijų.
„Pipirmėtės auga atviruose laukuose, tad tikėtina, kad galima tarša galėjo nutikti būtent lauke – praskridus ar į lauką nutūpus paukščiams. Tikslių aplinkybių tikrai negalėčiau įvardinti“, – sako prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.
Primename, kad salmoneliozė yra dažna maisto sukelta infekcija, kurią sukelia Salmonella genties bakterijos.
Šios bakterijos dažniausiai plinta per užterštą maistą ar gėrimus, ypač gyvūninės kilmės produktus, tokius kaip mėsa, paukštiena, kiaušiniai ar pienas.
Pagrindiniai salmoneliozės simptomai – viduriavimas, karščiavimas, pilvo bei galvos skausmai. Jie paprastai pasireiškia praėjus 12–72 valandoms po užsikrėtimo ir trunka 4–7 dienas.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)prekybos tinklas IkiArbata
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