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Sutriko dalis „Swedbank“ paslaugų: paaiškino, kas neveikia

2026 m. birželio 17 d. 10:35
Trečiadienio rytą su naujienų portalu Lrytas susisiekęs kaunietis Justas sako, kad jam niekaip nepavyksta prisijungti prie mobiliosios „Swedbank“ programėlės.
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„Reikia atlikti skubų mokėjimą sesei ir niekaip negaliu to padaryti. Iš pradžių programėlėje rašyta „nepavyko prisijungti prie banko paslaugų“, o dabar jau rašoma, kad „įvyko klaida“. Pasitikrinau banko svetainę, ten jokios informacijos apie sutrikimą. Gal žurnalistai gali pasidomėti, kas vyksta“, – susirūpinęs Justas.
Portalas Lrytas susisiekė su „Swedbank“ atstovu Petru Linge. Jis sako, kad šiuo metu galimi laikini sutrikimai jungiantis su biometriniais duomenimis bei PIN kodu prie banko programėlės ir interneto banko.
„Klientai gali prie jų jungtis naudodami kitas prisijungimo priemones, pavyzdžiui, SMART-ID, Mobile– ID ar PIN generatorių. Dedame pastangas, kad sutrikimas būtų kuo greičiau pašalintas. Atsiprašome už nepatogumus“, – teigia P. Lingė.
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