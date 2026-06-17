Sutriko dalis „Swedbank“ paslaugų: paaiškino, kas neveikia

„Reikia atlikti skubų mokėjimą sesei ir niekaip negaliu to padaryti. Iš pradžių programėlėje rašyta „nepavyko prisijungti prie banko paslaugų“, o dabar jau rašoma, kad „įvyko klaida“. Pasitikrinau banko svetainę, ten jokios informacijos apie sutrikimą. Gal žurnalistai gali pasidomėti, kas vyksta“, – susirūpinęs Justas.
Portalas Lrytas susisiekė su „Swedbank“ atstovu Petru Linge. Jis sako, kad šiuo metu galimi laikini sutrikimai jungiantis su biometriniais duomenimis bei PIN kodu prie banko programėlės ir interneto banko.
„Klientai gali prie jų jungtis naudodami kitas prisijungimo priemones, pavyzdžiui, SMART-ID, Mobile– ID ar PIN generatorių. Dedame pastangas, kad sutrikimas būtų kuo greičiau pašalintas. Atsiprašome už nepatogumus“, – teigia P. Lingė.