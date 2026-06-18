„Avia Solutions Group“: po rekordiško augimo – veiklos optimizacija ir pasiruošimas naujam plėtros etapui

Esant tokiai rinkos situacijai, gebėjimas stabtelti, objektyviai įvertinti veiklos efektyvumą ir priimti pamatuotus strateginius sprendimus tampa vienas svarbiausių ilgalaikės sėkmės kriterijų. Į tokį veiklos etapą šiandien žengia šešiuose žemynuose veikianti, viena didžiausių pasaulyje aviacijos įmonių grupių – „Avia Solutions Group“.
Veiklos optimizacija – natūralus veiklos etapas po spartaus augimo
Nuo pandemijos laikotarpio „Avia Solutions Group“ demonstravo itin spartų augimą. Per kelerius metus veiklos apyvarta išaugo nuo 600 mln. eurų iki daugiau nei 2,3 mlrd. eurų. Toks augimo tempas reikalauja ne tik didelių ambicijų ir drąsos, bet ir itin disciplinuoto strateginio valdymo. Veiklos optimizacija – tai vienas iš būtinų procesų, siekiant išlaikyti stabilų veikimo modelį ir greičiau prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų.
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Pasak „Avia Solutions Group“ generalinio direktoriaus Jono Janukėno, veiklos optimizacija yra visiškai natūralus sparčiai augančio verslo etapas. „Turėjome ekstremaliai spartų augimo etapą, o turint tokią sparčią plėtrą, ateina metas persižiūrėti ką darome gerai ir ką galime daryti dar geriau bei efektyviau“.
Įmonė šiuo metu peržiūri galimą sinergiją grupės įmonėse ir galimybes padidinti veiklos efektyvumą.
Pasak J. Janukėno, puikus to pavyzdys – grupės dukterinių įmonių „Air Explore“ ir „KlasJet“ integracija: abi įmonės ir toliau tęsia savo veiklą, tačiau apjungus besidubliuojančias funkcijas pavyko efektyviau išnaudoti turimus resursus, stiprinti paslaugų kokybę ir pasiūlyti klientams dar kokybiškesnes paslaugas.
Plėtra Pietų pusrutulyje jau duoda vaisių
Vienas ryškiausių pastarųjų metų grupės strateginių žingsnių – nuosekli plėtra už Europos ribų. 2024–2025 m. grupė aktyviai plėtėsi Pietų Azijoje bei Brazilijoje. Aviacijos įmonių grupės avialinijos veikia Indonezijoje, Malaizijoje, Tailande ir Brazilijoje. Ši plėtros kryptis tiesiogiai susijusi su ilgalaike grupės strategija efektyviau išnaudoti sezoniškumą bei užtikrinti didesnį orlaivių užimtumą žiemos laikotarpiu, kai Europoje paklausa ženkliai sumažėja.
„Avia Solutions Group“ generalinis direktorius pabrėžia, kad tai yra dar ankstyvas veiklos pradžios etapas, reikalaujantis ne tik investicijų, bet ir kantrybės. Pietryčių Azijos ar Pietų Amerikos rinkos pasižymi kitokia verslo kultūra bei reguliacine aplinka nei Europa, todėl veiklos pradžioje reikia daugiau vadovybės dėmesio, papildomų finansinių resursų bei individualiai pritaikytų sprendimų.
Be to, daugelyje Azijos rinkos šalių „Avia Solutions Group“ yra pirmasis ACMI paslaugų operatorius, tad tenka ne tik edukuoti rinką apie šios paslaugos privalumus, bet ir įveikti naujus iššūkius.
J. Janukėno teigimu, jau matyti pirmieji teigiami ženklai: anksčiau šiose rinkose įsteigtos įmonės generuoja vis daugiau pajamų, stiprėja vietinių partnerių pasitikėjimas ir susidomėjimas ACMI paslaugomis.
Atsparesnis verslo modelis
Vienas didžiausių grupės pranašumų išlieka itin diversifikuotas veiklos modelis. Grupė veikia skirtinguose geografiniuose regionuose šešiuose žemynuose ir teikia įvairias aviacijos paslaugas – nuo ACMI paslaugų (orlaivių, įgulos, priežiūros ir draudimo nuoma) iki techninės priežiūros, antžeminio aptarnavimo, pilotų mokymų ar verslo aviacijos sprendimų. Tokia struktūra suteikia didesnį atsparumą rinkos svyravimams bei leidžia greičiau prisitaikyti prie geopolitinių ar rinkos pokyčių.
Pastarieji įvykiai Vidurio Rytuose dar kartą parodė, kaip greitai geopolitiniai procesai gali paveikti pasaulinį aviacijos sektorių. Konfliktas lėmė oro erdvės apribojimus, skrydžių atšaukimus, maršrutų pakeitimus ir padidino neapibrėžtumą visoje rinkoje. Smarkiai išaugusios aviacinio kuro kainos ir ilgesni skrydžių maršrutai išaugino oro linijų sąnaudas, todėl kai kurios bendrovės mažino skrydžių skaičių, atsisakė dalies maršrutų ar didino bilietų kainas. IATA duomenimis, 2026 m. kovą reaktyvinio kuro kaina buvo 106,6 proc. didesnė nei prieš metus, o kuro dalis bendrose oro bendrovių veiklos sąnaudose 2026 m. padidėjo iki 31,4 proc., palyginti su 25,4 proc. 2025 m.
Strateginiai prioritetai
Kalbant apie tolimesnę įmonės strateginę kryptį, vienas iš svarbesnių ilgalaikių prioritetų šiandien yra nuosavybėje valdomų orlaivių dalies didinimas. Iki šiol reikšminga dalis orlaivių buvo valdoma per lizingo bendroves. Didesnė nuosavybėje esančių orlaivių dalis suteiktų daugiau lankstumo ir stabilesnį pagrindą ilgalaikei plėtrai.
Esami pokyčiai – stipresniam augimui
Dabartinis „Avia Solutions Group“ etapas yra natūralus spartaus augimo rezultatas. Organizacija kryptingai peržiūri procesus, seka rinkos situaciją, optimizuoja infrastruktūrą ir stiprina veiklos modelį, kad galėtų tvariai tęsti plėtrą. Šiandien vadovybė daugiau dėmesio skiria veiklos kokybės užtikrinimui, efektyvumui, ilgalaikiam stabilumui ir rizikų valdymui, kuris ypač aktualus dabartinių įvykių kontekste.
Turėdama aiškią strateginę kryptį, diversifikuotą veiklos modelį ir stiprų intrastruktūrą tarptautiniu mastu, grupė šiandien formuoja pamatus kitam savo augimo etapui pasaulinėje aviacijos rinkoje.