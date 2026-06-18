„Teronis“ tampa oficialiu „Husqvarna“ partneriu Lietuvoje

Kaip kuriamos ilgalaikės partnerystės su tarptautiniais gamintojais?
Partnerystės su tarptautiniais prekės žhenklais vietos verslams atveria naujų galimybių, tačiau jos kuriamos nuosekliai – remiantis pasitikėjimu, veiklos stabilumu ir aiškia ilgalaike vizija.
Pasak „Teronis“ bendrasavininko Denis Drokov, iki bendradarbiavimo pradžios tenka nueiti ne vieną etapą: „Tokios partnerystės neatsiranda per vieną susitikimą ar vien dėl noro dirbti su stipriu vardu. Mūsų atveju bendradarbiavimas su „Husqvarna“ yra nuoseklaus ir ilgalaikio darbo rezultatas“, – sako D. Drokov.
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„Stiprūs gamintojai vertina ne pažadus, o veiksmus: kaip dirbi su klientais, kokią reputaciją turi rinkoje, kaip valdai procesus ir kaip nuosekliai augi. Ilgalaikėje perspektyvoje svarbiausia tampa profesionalumas, nuoseklumas ir gebėjimas kurti vertę klientams“, – pasakoja D. Drokov.
Tarptautinių gamintojų partnerystės prisideda prie rinkos augimo
„Husqvarna“ garsėja aukšta kokybe, inovacijomis ir ilgamete patirtimi sodo bei aplinkos priežiūros technikos srityje. Bendradarbiavimas su tokiu gamintoju suteikia vietos verslams galimybę plėsti pasiūlą, stiprinti kompetencijas ir geriau atliepti klientų poreikius.
„Šis bendradarbiavimas mums svarbus ne tik dėl platesnio asortimento. Jis leidžia perimti gerąsias praktikas, stiprinti komandą, procesus ir serviso standartus. Tai padeda mums augti kaip organizacijai ir kurti didesnę vertę klientams“, – dalinasi „Teronis“ bendrasavininkas.
„Tikime, kad tokios partnerystės brandina rinką ir kelia bendrą kokybės, aptarnavimo bei profesionalumo standartą. Kai klientams tampa prieinami stiprių tarptautinių gamintojų produktai ir patirtis, naudą gauna visa rinka“, – teigia D. Drokov.
Svarbiausia – kliento patirtis
Prekės pardavimas yra tik viena visos paslaugos dalis, teigia „Teronis“ direktorius Dmitrij Drokov. Kliento patirtis tęsiasi ir po produkto įsigijimo, todėl svarbia tampa aptarnavimo kokybė, konsultacijos ir techninis palaikymas.
„Jau dabar mokomės iš „Husqvarna“ atstovų apie naujausius produktus, vejos robotiką, inovacijas ir rinkos tendencijas, taip pat apie aukštesnių aptarnavimo standartų taikymą kasdienėje veikloje. Tai mums svarbu kaip organizacijai, kuri nuosekliai siekia gerinti visą kliento patirtį,“ – sako D. Drokov.