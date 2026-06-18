„Jau nuo pirmųjų diskusijų su „Vaikystės sodo“ ir Karalienės Mortos mokyklos komanda buvo aišku, kad šios organizacijos sukurtos remiantis giliai žmogiška vizija – aukšti akademiniai standartai čia dera su visapusišku kiekvieno vaiko ugdymu. Mūsų įsipareigojimas aiškus – tiek mokyklas, tiek darželius sustiprinti „Globeducate“ žiniomis ir tarptautinio tinklo galimybėmis bei išsaugoti viską, kas šias ugdymo įstaigas pavertė novatoriškomis tiek Lietuvos, tiek tarptautinio švietimo srityje.
Investuodami į Lietuvos švietimo ateitį, atsinešame pasaulinę patirtį ir kompetencijas, tačiau tuo pat metu siekiame išlaikyti pagarbą vietinei ugdymo tradicijai“, – sako „Globeducate“ švietimo direktorius Daniel Jones.
„Globeducate“ – tai pirmaujantis tarptautinis švietimo tinklas, jungiantis virš 65 mokyklų bei internetinių programų, kuriose mokosi daugiau nei 40 000 mokinių 11 šalių Europoje, Šiaurės Amerikoje, Šiaurės Afrikoje ir Indijoje.
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„Šis įvykis – didžiulis įvertinimas to, ką per 16 metų sukūrėme kartu su komanda ir bendruomene. Pradėję nuo keliolikos vaikų ugdymo, užaugome tiek, kad galime tapti tarptautinio, pasaulyje pripažinto tinklo dalimi.
Tą vertinu kaip organizacijos brandos ženklą ir patvirtinimą, kad mūsų kryptis, vertybės ir pedagoginis kelias yra stiprūs, aktualūs ir vertinami ne tik Lietuvoje. Man ypač svarbu, kad pasirinktas partneris įsipareigojo saugoti tai, kas mums svarbiausia: komandą, lietuviškumą, pilietiškumą ir kontekstinio ugdymo tradiciją,“ – sako „Vaikystės sodo“ darželių ir Karalienės Mortos mokyklos įkūrėja dr. Austėja Landsbergienė.
Naujos galimybės vaikams ir jų mokytojams
„Globeducate“ Karalienės Mortos mokyklos mokiniams ir mokytojams bei „Vaikystės Sodas“ ugdytiniams ir ugdytojams atvers tarptautinio tinklo galimybes: dalyvavimą „Globeducate“ renginiuose, veiklose ir tarptautiniuose mainuose, taip pat dalijimąsi gerąja patirtimi bei bendradarbiavimą su kitomis grupės mokyklomis.
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„Globeducate“ mokyklos siūlo įvairias tarptautines, nacionalines ir vietines mokymo programas, įskaitant Anglijos, Kipro, Prancūzijos, Indijos, Italijos, Maroko, Portugalijos ir Ispanijos programas, taip pat tarptautinį bakalaureatą nuo pradinių klasių programos iki IB diplomo.
Prisijungimas prie „Globeducate“ yra svarbus žingsnis, kuris sustiprina dr. A. Landsbergienės įkurtos mokyklos misiją – auginti būsimus kūrėjus, remiantis pažangia, nuosava kontekstine švietimo sistema, kuri skatina mokinius mąstyti globaliai, ugdo jų smalsumą ir kasdienį tobulėjimą per įtraukiančias veiklas, akademinį, vertybių ir emocinio intelekto stiprinimą.
Tarptautinė partnerystė
„Globeducate“ grupė, kaip ir Karalienės Mortos mokyklos, priklauso „Eco-School“ tinklui, o visi tinklo mokyklų vaikai gauna naudos iš oficialios grupės partnerystės su Pasauliniu gamtos fondu (WWF). Be to, grupės partnerystė su „LEGO® Education“ ir dėmesys STEAM (mokslas, technologijos, inžinerija, menai ir matematika) skatina kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius.
„Globeducate“ taip pat yra lyderė diegiant pažangiausias švietimo technologijas. Kiekvienoje mokykloje yra „DI čempionas“ – mokytojas, kuris bendradarbiauja su mokinių DI tarybomis ir kuria naujoviškas mokymo programas. Kasmet „Globeducate“ organizuoja įvairias ugdomąsias veiklas, kurios sujungia mokinius ir mokytojus iš visų grupės mokyklų, pavyzdžiui, Tarptautinį muzikos festivalį, Jungtinių Tautų modelio konferenciją, Pasaulines olimpines žaidynes ir Mokinių lyderystės viršūnių susitikimą.
Austėja LandsbergienėMokykladarželiai
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