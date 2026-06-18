Darbą pradeda nauja Inovacijų agentūros valdyba

Kaip teigiama ministerijos pranešime, 2026–2031 m. kadencijoje valdybą sudarys keturi nepriklausomi nariai – Aleksandras Golod, Eglė Pavydė, Ramojus Reimeris ir Daiva Vyšniauskienė, taip pat trys ministerijų deleguoti atstovai – Paulius Petrauskas, Regina Valutytė ir Taurimas Valys.
„Inovacijų agentūra atlieka svarbų vaidmenį stiprinant Lietuvos konkurencingumą, inovacijų ekosistemą ir tarptautinį bendradarbiavimą. Naujos sudėties valdyba jungia stiprią tarptautinę, verslo, inovacijų politikos ir strateginio valdymo patirtį, kuri prisidės prie dar didesnės vertės Lietuvos verslui bei valstybei kūrimo“, – pranešime cituojamas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Į Inovacijų agentūros valdybą paskirti skirtingų sričių profesionalai, turintys profesionalios patirties verslo, inovacijų politikos, tarptautinės plėtros ir organizacijų valdymo srityse.
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A. Golod šiuo metu eina komercijos direktoriaus pareigas bendrovėje „Bunasta“, konsultuoja komercijos ir pardavimų klausimais. Prieš tai dirbo komercijos direktoriumi bendrovėje „All Media Lithuania“ bei valdybos nariu LITEXPO. Jis taip pat turi ilgametę vadovavimo patirtį tarptautinėse technologijų ir telekomunikacijų įmonėse.
E. Pavydė šiuo metu eina verslo plėtros viceprezidentės pareigas klinikinių tyrimų bendrovėje APICES, kur yra atsakinga už globalią komercinę strategiją, įmonės plėtrą ir pokyčių valdymą tarptautinėse rinkose.
R. Reimeris yra ekonomikos ir politikos analitikas Europos Komisijos Jungtiniame tyrimų centre (Joint Research Centre), kur dirba su inovacijų politikos, sumanios specializacijos ir regioninės transformacijos projektais Europos Sąjungoje.
D. Vyšniauskienė vadovauja Verslo atstovavimo skyriui Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Ji turi ilgametę patirtį verslo bendruomenės atstovavimo, regioninės plėtros, eksporto ir tarptautinių verslo tinklų srityse, yra Kauno verslo moterų tinklo tarybos narė.
P. Petrauskas šiuo metu yra ekonomikos ir inovacijų viceministras, R. Valutytė – švietimo, mokslo ir sporto viceministrė, o T. Valys – užsienio reikalų viceministras.
2026–2030 m. Inovacijų agentūros strategijoje išskiriami keturi pagrindiniai strateginiai tikslai: inovacijų proveržis, eksporto transformacija, produktyvumo šuolis ir vertę kurianti organizacija. Iki 2030 m. siekiama, kad verslo investicijos į MTEP pasiektų 1,3 proc. BVP, aukštos pridėtinės vertės produktai sudarytų 50 proc. lietuviškos kilmės eksporto, o Lietuvos įmonių produktyvumas priartėtų prie 90 proc. ES vidurkio.
Prognozuojama, kad sėkmingas strategijos įgyvendinimas iki 2030 m. leistų pažangiųjų technologijų sektoriaus eksportui viršyti 18,7 mlrd. eurų, o Inovacijų agentūros klientų aukštos pridėtinės vertės eksportas kasmet augtų 21 proc.