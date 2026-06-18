G. Nausėda ragina ieškoti subalansuoto sprendimo dėl „Sodros“ rezervo naudojimo

„Visada pasisakau už subalansuotą požiūrį, tikrai negalime pravalgyti „Sodros“ rezervo. Tikrai gali būti mūsų makroekonomikoje laikų, kurie nebus tokie geri kaip dabartiniai, dėl tos priežasties rezervas turi būti panaudotas labai atsargiai“, – ketvirtadienį prieš Europos Vadovų Tarybą (EVT) žurnalistams Briuselyje sakė prezidentas.
„Tačiau palikti užmarinuoti, užkonservuoti rezervą ir sakyti, kad mes pasirūpinsime ateities pensininkais, tuo tarpu dabartiniai pensininkai mums nerūpi – man toks požiūris yra nepriimtinas“, – pridūrė jis.
Pernai Seimą pasiekė prezidento iniciatyva spartesniam individualiosios pirmos pakopos pensijos dalies indeksavimui skirti mažiausiai 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio – papildomai pensijoms didinti galima būtų skirti 20–75 proc. šių lėšų, likusi suma atitektų rezervui.
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Anot G. Nausėdos, šis siūlymas galėtų prisidėti sparčiau keliant pirmos pakopos pensijas.
„Tai tikrai būtų finansinis šaltinis, kuris leistų adekvačiai finansuoti tą pensijų indeksavimą, kurį mes vykdome nuo pat 2019 metų“, – teigė jis.
Valstybės kontrolė (VK) teigia, kad Lietuva pirmiausia turėtų sukurti naujų tvarių pajamų šaltinių, kurie pensijas leistų panašiu tempu kelti ir ateityje, o tik tada būtų galima svarstyti galimybes augantį „Sodros“ rezervą panaudoti sparčiau didinti pensijas.
Šiemet iš antros pakopos jau pasitraukus daugiau nei 0,5 mln. žmonių, į „Sodrą“ sugrąžinta valstybės subsidijos dalis, skiriama visiems, papildomai kaupiantiems privačiuose pensijų fonduose.
Numatoma, kad dėl pasitraukusiųjų iš antros pakopos valstybės biudžetas kasmet sutaupys daugiau nei 150 mln. eurų.
Finansų ministras sakė, kad kitąmet senatvės pensijas planuojama didinti, tačiau galimybės tam papildomai skirti krizinėms situacijoms skirto „Sodros“ rezervo lėšų bus vertinamos formuojant valstybės biudžetą.
„Sodros“ rezervas veikia kaip ciklinio stabilizavimo įrankis, o ne pensijų indeksavimo šaltinis, atskiro rezervo ilgalaikiams iššūkiams valdyti valstybėje nėra numatyta.
Iš viso per pirmą reformos ketvirtį pensijų fondai neteko 4,4 mlrd. eurų – iš jų 2,9 mlrd. eurų grąžinta gyventojams, 1,3 mlrd. eurų – „Sodrai“.