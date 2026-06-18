VerslasRinkos pulsas

Oro linijos atsisako maršruto iš Vilniaus

2026 m. birželio 18 d. 15:54
Lrytas.lt
Avialinijos „Wizzair“ naikina skrydžius tarp Vilniaus ir Turku (Suomija), skelbia portalas LRT.
Daugiau nuotraukų (3)
Pasak oro bendrovės, maršrutų rezultatai yra nuolat peržiūrimi, kad skrydžių tinklas atitiktų keleivių poreikius, o labiausiai paklausiems maršrutams būtų išlaikomos konkurencingos kainos.
Maršrutas Vilnius-Turku bus nutrauktas nuo rugsėjo 17 d.
Keleiviai, bilietus pirkę tiesiogiai oro bendrovės interneto svetainėje ar programėlėje, jau gavo el. laiškus, kuriuose pateikiama informacija apie galimas alternatyvas. Tarp jų – kiti skrydžių variantai arba pinigų grąžinimas.
Susiję straipsniai
Didžiausiame šalies oro uoste – reikšmingi pokyčiai: „Man atrodo, mes čia ne į Vilnių patekom“

Didžiausiame šalies oro uoste – reikšmingi pokyčiai: „Man atrodo, mes čia ne į Vilnių patekom“ (1)

Ekspertai perspėja dėl dažnos keleivių klaidos – žmonės kreipiasi ne ten

Ekspertai perspėja dėl dažnos keleivių klaidos – žmonės kreipiasi ne ten (1)

Lietuvos oro uostai turi naują komunikacijos vadovę

Lietuvos oro uostai turi naują komunikacijos vadovę

Priminsime, kad šis maršrutas atidarytas šių metų žiemą. Skrydžiai tarp minėtų miestų vykdomi triskart per savaitę.
Wizz AirOro uostasLėktuvas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.