Oro linijos atsisako maršruto iš Vilniaus

Pasak oro bendrovės, maršrutų rezultatai yra nuolat peržiūrimi, kad skrydžių tinklas atitiktų keleivių poreikius, o labiausiai paklausiems maršrutams būtų išlaikomos konkurencingos kainos.
Maršrutas Vilnius-Turku bus nutrauktas nuo rugsėjo 17 d.
Keleiviai, bilietus pirkę tiesiogiai oro bendrovės interneto svetainėje ar programėlėje, jau gavo el. laiškus, kuriuose pateikiama informacija apie galimas alternatyvas. Tarp jų – kiti skrydžių variantai arba pinigų grąžinimas.
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Priminsime, kad šis maršrutas atidarytas šių metų žiemą. Skrydžiai tarp minėtų miestų vykdomi triskart per savaitę.
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