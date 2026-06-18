Pajūryje – dėmesį traukiantis darbo skelbimas: siūlo įspūdingą atlyginimą

KLASCO generalinis direktorius Vitalijus Muštukas „Vakarų ekspresui“ teigė, kad įmonė siekia sustiprinti vadovų komandą ir atkuria anksčiau bendrovėje jau buvusią vykdomojo direktoriaus pareigybę.
„Kažkada tokia pareigybė buvo. Vėliau jos neliko, tačiau dabar matome, kad operatyviniams klausimams spręsti reikia papildomų rankų. Todėl svarstome atkurti šią poziciją“, – sakė V. Muštukas.
Anot jo, vykdomasis direktorius nebus samdomas konkrečiam projektui.
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„Tai nėra žmogus vienam projektui. Tiesiog matome racionalumą šią pareigybę atstatyti“, – teigė KLASCO vadovas.
V. Muštukas nekomentavo, kiek kandidatų jau pateikė gyvenimo aprašymus, tačiau patvirtino, kad susidomėjimo sulaukiama.
„Gyvenimo aprašymų gauname, tačiau atrankos procesas yra konfidencialus, todėl jo detalių komentuoti negaliu“, – sakė jis.
Galutinį sprendimą dėl kandidato priims bendrovės valdyba.
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„Kandidatūrą teiksiu aš, tačiau pagal įstatus visus vadovybės narius tvirtina įmonės valdyba“, – aiškino generalinis direktorius.
Atsakomybė – už visą operacinę veiklą Darbo skelbime nurodoma, kad vykdomasis direktorius bus atsakingas už kasdienių uosto krovos, sandėliavimo ir vidinės logistikos procesų planavimą, organizavimą bei kontrolę.
Taip pat jam bus patikėta valdyti pagrindinius veiklos efektyvumo rodiklius, kontroliuoti operacines sąnaudas, koordinuoti krovos technikos atnaujinimą ir infrastruktūros modernizavimo projektus.
Naujasis vadovas turės rūpintis veiklos efektyvinimo iniciatyvomis, procesų skaitmenizavimu ir automatizavimu, valdyti operacines rizikas, formuoti bei ugdyti komandą.
Tarp pareigų numatytas ir bendradarbiavimas su komercijos padaliniu vertinant naujų klientų, krovinių ir projektų įgyvendinimo galimybes.
Ieško patyrusio vadovo
KLASCO tikisi, kad kandidatas turės aukštąjį išsilavinimą inžinerijos, logistikos, transporto, vadybos ar panašioje srityje bei ne mažesnę kaip penkerių metų vadovavimo patirtį operacijų, gamybos arba logistikos sektoriuje.
Patirtis uosto veikloje būtų laikoma reikšmingu privalumu.
Taip pat reikalaujama didelių komandų valdymo, procesų optimizavimo, organizacinių pokyčių įgyvendinimo ir investicinių projektų valdymo patirties. Kandidatas turi gebėti analizuoti finansinius rodiklius, valdyti veiklos rizikas ir priimti sprendimus sudėtingomis aplinkybėmis.
Bendrovė pabrėžia lyderystės, komunikacijos ir derybinius gebėjimus bei geras anglų kalbos žinias. Rusų kalbos mokėjimas būtų papildomas privalumas.
Vykdomajam direktoriui siūlomas nuo 7 iki 9 tūkst. eurų mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių. Taip pat žadamas privatus sveikatos draudimas ir kitos papildomos naudos.
Sudėtingas laikotarpis
KLASCO pastaruoju metu susiduria su veiklos sunkumais. Per pastaruosius ketverius metus, nuo 2022 iki 2025 metų, įmonė dirbo nuostolingai.
Praėjusiais metais bendrovė patyrė beveik 3 mln. eurų nuostolių. Tai yra 37 proc. daugiau nei 2024 metais, kai nuostoliai siekė 2,18 mln. eurų. Pardavimo pajamos per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 38,6 mln. iki 36,1 mln. eurų.
Esama situacija nepatenkinti ir darbuotojai. Juos vienijanti profesinė sąjunga nesutaria su administracija dėl naujos kolektyvinės sutarties pasirašymo.
Dėl, profesinės sąjungos vertinimu, mažėjančių socialinių garantijų ir netenkinančio darbo užmokesčio darbuotojai pradėjo pasirengimo streikui procesą.
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