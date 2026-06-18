Žinia keliautojams: „airBaltic“ pratęsia skrydžius šiuo maršrutu

Artėjančiu žiemos sezonu šiuo maršrutu bus vykdoma iki dviejų skrydžių per savaitę – ketvirtadieniais ir sekmadieniais, taip suteikiant patogias kelionės galimybes keliaujantiems poilsio, verslo reikalais arba aplankyti draugų ir artimųjų. Vienos krypties bilietų kainos šiuo maršrutu prasideda nuo 59 EUR[1] ekonominėje klasėje ir 209 EUR[2] verslo klasėje.
Šį vasaros sezoną skrydžiai tarp Vilniaus ir Berlyno vykdomi iki trijų kartų per savaitę – pirmadieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Šiais metais „airBaltic“ siūlo iš viso 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus, taip pat skrydžius iš Palangos į Rygą (Latvija), Amsterdamą (Nyderlandai) ir Tenerifę (Ispanija; nuo spalio 28 d.), suteikdama klientams platų kelionių pasirinkimą.
Berlynas yra Vokietijos sostinė ir vienas didžiausių Europos miestų, jis žinomas dėl aktyvios ekonominės ir kultūrinės veiklos, todėl jis yra svarbi verslo ir poilsio kelionių kryptis. Miestas taip pat yra svarbus transporto mazgas, iš kurio galima lengvai pasiekti kitus miestus Vokietijoje, Europoje ir už jos ribų.
Susiję straipsniai
„airBaltic“ jungia Baltijos valstybes su daugiau nei 80 miestų visoje Europoje ir už jos ribų, todėl kelionės tampa lengvesnės, prieinamesnės ir patogesnės klientams visame regione. Ši oro linijų bendrovė užtikrina būtinus oro susisiekimo maršrutus, kurie skatina turizmą, verslą ir platesnę ekonomiką. Pilnas skrydžių tvarkaraštis pateikiamas bendrovės interneto svetainėje: www.airbaltic.com.
airBalticoro linijosskrydžiai
Rodyti daugiau žymių