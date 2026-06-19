„Mieli svečiai, po daugybės gardžių pietų, vakarienių ir kartu praleistų akimirkų atėjo metas atsisveikinti. SAIGON PANORAMA prekybos centre užsidaro, o paskutinė mūsų darbo diena – šis šeštadienis.
Nuo pat „Gourmet Panorama“ erdvės atidarymo buvome kartu su Jumis, todėl šis atsisveikinimas mums yra ypač jautrus.
Kartu augome, kūrėme skonius, sutikome daugybę nuolatinių svečių ir tapome mažyte Jūsų kasdienybės dalimi.
„Geriausias“. Vaškelevičius ir Briga Po leidosi į skonių kelionę po Tauragę
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie lankėtės, grįždavote vėl ir vėl, rekomenduodavote mus draugams bei tapote mūsų istorijos dalimi. Jūsų dėka SAIGON buvo ne tik bistro, bet ir vieta, kurioje netrūko šiltų susitikimų, pokalbių ir gerų emocijų. <...>
Ačiū už Jūsų pasitikėjimą, palaikymą ir tai, kad visus šiuos metus buvote kartu. Jūsų SAIGON komanda“, – skelbiama įmonės paskyroje feisbuke.
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Šių metų gegužę „Saigon“ restoranas buvo uždarytas ir Kauno „Akropolyje“.