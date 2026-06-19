Investavo pusę milijono eurų – atidaromi nauji knygynai Klaipėdoje ir Šiauliuose

Į abu projektus investuota 500 tūkst. eurų, įskaitant knygų ir kitų prekių asortimentą, remonto darbus, baldus, nuomos ir kitus veiklos kaštus.
Atidarius knygynus Klaipėdoje ir Šiauliuose, „Knygos.lt“ fiziniai knygynai veiks 4 didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
Bendrovė neslepia ambicijų ateityje tapti didžiausiu fizinių knygynų tinklu šalyje, o per ateinančius kelerius metus fizinį knygyną planuojama atidaryti ir už Lietuvos ribų.
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„Vakarų Lietuva jau kurį laiką buvo viena svarbiausių krypčių mūsų fizinių knygynų žemėlapyje.
Matėme, kad Klaipėdos ir Šiaulių regionuose turime itin aktyvią klientų bazę – pardavimai juose sudaro 28 proc. mūsų pardavimų internetu, neskaičiuojant pardavimų Vilniuje ir Kaune, todėl fizinių knygynų plėtra šiuose miestuose buvo natūralus žingsnis“, – sako projektą „Knygos.lt“ valdančios bendrovės „BALTO trader“ vykdantysis direktorius Klaidas Bužinskas.
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Atidarius knygynus Klaipėdoje ir Šiauliuose, „Knygos.lt“ valdys 9 fizinius apsipirkimo taškus Lietuvos didžiuosiuose miestuose, neskaičiuojant knygų paskirstymo punkto Kaune.
2025 m. bendrovė pasiekė rekordines 12,5 mln. eurų pajamas.
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