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Iš prekybos atšaukiama visa šių maisto prekių partija – viduje rasta stiklo

2026 m. birželio 19 d. 12:28
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) praneša apie iš rinkos atšaukiamą „Kėdainių konservų“ konservuotų rūgštynių partiją.
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Kaip birželio 17 d. paskelbė tarnyba, konservuotose rūgštynėse buvo rastas stiklo gabalėlis. Apie tai tarnybai pranešė vartotojas.
Aiškėja, kad tos pačios partijos rūgštynės buvo išplatintos „Rimi“, „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Sanitex“, „Aibė“ ir kitų prekybos tinklų parduotuvėse.
„Nustačius nesaugų produktą viename mėginyje, vertinama ne tik konkreti ištirta pakuotė, bet saugumo sumetimais ir visa su ja susijusi produkcijos partija. Todėl nustačius, kad vienas konkrečios partijos produktas neatitinka maisto saugos reikalavimų, iš rinkos atšaukiama visa tos pačios partijos produkcija, kuri galėjo būti paveikta to paties neatitikimo.
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Tai reiškia, kad atšaukiamos ne tik identiškos prekės, bet ir kiti tos pačios partijos produktai, pagaminti iš tos pačios žaliavos arba priskiriami tai pačiai gamybos partijai“, – portalui Lrytas komentavo VMVT.
Iš rinkos atšaukiamo produkto partijos numeris – 05–10–2028/B. Tinkamumo vartoti terminas 2028–10–05.
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