Užsimojo išnaikinti nelegalius senelių namus: bauda sieks iki 6 tūkst. eurų

Penktadienį šią Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Linos Šukytės-Korsakės iniciatyvą SRDK nariai palaikė bendru sutarimu.
Už neteisėtą socialinės globos, priežiūros bei laikino atokvėpio paslaugų teikimą siūloma numatyti nuo 640 iki 6 tūkstančių eurų siekiančias baudas ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims.
Parlamentarė L. Šukytė-Korsakė sakė, kad parengti ANK pataisų projektą paskatino situacija Klaipėdos rajone, kur veikia nelegalūs senelių namai.
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„Kreipėsi Klaipėdos visuomenininkai su problema, kad yra nelegalūs senelių namai, namas neregistruotas, vienoje patalpoje gyvena skirtingų lyčių žmonės, nėra elementarių sąlygų. Institucijos negali patikrinti, ar laikomasi higienos, maisto ruošimo normų, nes dirbama nelegaliai neturint licencijos“, – SRDK posėdyje sakė L. Šukytė-Korsakė.
Pasak jos, tai nėra tik vienas atvejis, problema didėja. Jos duomenimis, tokia nelegali veikla pastebėta ir Šilutėje, Kretingoje, aplink Vilnių.
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„Tai nėra artimųjų slaugymas, jei 6 gyventojai prižiūrimi, kaip Klaipėdos rajone“, – teigė parlamentarė.
Seimo narė liberalė Edita Rudelienė svarstė, gal problemą reikėtų spręsti ne baudimu, o palengvinant senelių namų steigimo sąlygas, nes tokių paslaugų poreikis didėja.
Pasak Socialinių reikalų ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų grupės vadovės Violetos Toleikienės, nuo 2024 liepos 1 d. fiziniai asmenys gali teikti laikino atokvėpio, pagalbos asmens namuose paslaugas.
„Nors tai numatantis įstatymas įsigaliojo nuo 2024 m. liepos 1 d., šiuo metu tik 31 fizinis asmuo 8 savivaldybėse yra legalizavę savo tokią veiklą. Tai tikrai yra neadekvačiai mažas skaičius“, – komiteto posėdyje sakė V. Toleikienė.
Jos nuomone, tam tikri kokybės reikalavimai tokių paslaugų teikimui turėtų išlikti.
„Savivaldybės šiuo metu neturi jokių instrumentų ir galių nelegalių paslaugų teikėjams taikyti poveikio priemones“, – sakė ji.
Kaip numato Seimui pateiktos ANK pataisos, socialinės globos teikimas neturint licencijos ar kitokiu neteisėtu būdu, ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų užtrauktų baudą fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 640 iki 2 tūkst. 800 eurų.
Tokio pat dydžio baudos taip pat numatytos už socialinės priežiūros ar laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų socialinių paslaugų veiklos sąlygų.
Pakartotinai padaryti tokie administraciniai nusižengimai užtrauktų nuo 2 tūkst. 800 iki 6 tūkst. eurų baudą fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims.
Jei Seimas pritartų ANK pataisoms, savivaldybių administracijos galėtų atlikti tyrimą dėl neteisėtos socialinės priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimo bei surašyti administracinių nusižengimų protokolus.
ELTA primena, kad birželio 11 d. ANK pakeitimus po pateikimo palaikė 74 parlamentarai, niekas nebuvo prieš, 5 susilaikė. Projektą apsvarsčius Seimo komitetuose, jis vėl turėtų atsirasti Seimo plenarinių posėdžių salėje.