„VMI tenka itin svarbus vaidmuo užtikrinant valstybės finansinį stabilumą, sąžiningą mokesčių surinkimą ir kokybiškų paslaugų teikimą gyventojams bei verslui.
Tikimės, kad ilgametė Martyno Endrijaičio patirtis mokesčių administravimo srityje, strateginis požiūris ir profesinės kompetencijos leis sėkmingai tęsti institucijos modernizavimą, didinti veiklos efektyvumą ir stiprinti pasitikėjimą mokesčių sistema“, – sako finansų ministras K. Vaitiekūnas.
Dr. M. Endrijaitis VMI dirba daugiau nei dešimtmetį. Nuo 2021 m. kovo jis eina VMI viršininko pavaduotojo pareigas.
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Anksčiau jis buvo laikinasis VMI viršininko pavaduotojas (2020–2021 m.), VMI vadovybės vyresnysis patarėjas (2018–2020 m.), o karjerą institucijoje pradėjo Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriuje (2012–2016 m.). 2016–2018 m. M. Endrijaitis taip pat buvo Mokestinių ginčų komisijos narys.
Naujasis VMI viršininkas yra 2015 m. įgijęs teisės krypties daktaro laipsnį Vilniaus universitete, kuriame baigė ir apskaitos ir audito magistrantūros studijas. 2022 m. jis taip pat baigė aukščiausio lygio vadovams skirtą Organizacijų pokyčių valdymo modulį ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.
Konkurse į VMI viršininko pareigas dalyvavo 32 pretendentai. M. Endrijaitis skiriamas penkerių metų kadencijai.
VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruoja mokesčius, užtikrina valstybės biudžeto pajamų surinkimą, konsultuoja gyventojus ir verslą mokesčių klausimais bei vykdo mokesčių prievolių kontrolę.