Į Klaipėdą atplaukė dar neregėtas laivas: svečius sudomino šaltojo karo tema

„Norwegian Sun“ į Klaipėdą atplukdė beveik 1900 turistų iš 47 skirtingų šalių. Daugiausia jų – iš JAV, Kanados ir Australijos“, – naujienų portalui VE.lt sakė Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovė Romena Savickienė.
Pasak jos, nemažas būrys svečių panoro aplankyti Platelių šaltojo karo muziejų. Taip pat daug turistų pasirinko ekskursijas po Klaipėdą, nusprendė aplankyti Kretingą ir Palangą.
„Tarp turistų dažnai populiari yra ir Kuršių nerija, tačiau šįkart į ją išvyko vos vienas autobusas“, – reziumavo R. Savickienė.
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Tai jau penkioliktas šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas.
Dar šiemet Klaipėdoje lankysis 47 kruiziniai laivai.
Birželio mėnesį dar laukiama trijų kruizinių laivų: birželio 23 dieną atplauks 294 m ilgio milžinas „MSC Magnifica“, plaukiojantis su Panamos vėliava, birželio 27 dieną – 290 m ilgio „Sapphire Princess“, plaukiojantis su Jungtinės Karalystės vėliava, o birželio 28 dieną į Klaipėdą vėl sugrįš šiandien viešintis „Norwegian Sun“.
Intensyviausi mūsų pajūriui kruizinės laivybos mėnesiai bus liepa ir rugpjūtis. Liepą Klaipėdoje viešės 16 kruizinių laivų, rugpjūtį – 14. Rugsėjo mėnuo taip pat bus gana intensyvus – atplauks 12 laivų, o spalį – jau vos du.
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Būtent spalio 14 dieną 219 m ilgio lainerio su Portugalijos vėliava „Vasco da Gama“ vizitu šiemet baigsis kruizinės laivybos sezonas.