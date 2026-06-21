LTG vadovas: neatsisakysime grąžinti nuolaidų bilietams, bet gali būti mažiau politinių motyvų

Dėl karinio konflikto Irane išaugus kuro kainoms, kovo pabaigoje nuspręsta sumažinti traukinių bilietų kainas Lietuvoje – jiems nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d. taikyta 50 proc. lengvata.
„Tas momentas, aišku, buvo atsakas į labai konkretų dalyką – nenormalų degalų kainų išaugimą. (...) Žinome, kad dabar sulaukėme pozityvių naujienų iš Artimųjų Rytų. Panašu, kad tos kainos sugrįš į vėžes. Manau, kad politinių motyvų, dėl kurių reikėtų sugrįžti prie šios temos, gali būti mažiau“, – šį ketvirtadienį žurnalistams sakė A. Rumskas.
„Mums, aišku, kiekviena tokia valstybės dar papildoma paskata (reiškia – ELTA) daugiau klientų, daugiau apyvartos, daugiau klientų pasitenkinimo. Tai mes tikrai neatsisakysime, bet žiūrint politines, geopolitines realijas, matyt, kad bus mažai tikimybės, jog atsiras spaudimas sugrįžti prie šios nuolaidos“, – tęsė jis.
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Pasak A. Rumsko, valstybė bet kuriuo atveju prisideda prie labiau prieinamų kainų keleiviams.
„Mes iš principo esame dėkingi valstybei, kad ji net ir kai iš kliento imame pilną kainą, šiek tiek prisideda prie to. (...) Pagal rinkos modelį, bilietai būtų dar šiek tiek brangesni, tai valstybės pagalba yra išnaudojama tam, kad jie kainuotų tiek, kiek jie kainuoja“, – aiškino jis.
Pigesnius bilietus keleiviai įsigyti galėjo nuo balandžio 1 d., tačiau lengvata baigė galioti birželio 1 d.
„LTG Link“ duomenimis, per šį laikotarpį nuolaida pasinaudojo daugiau kaip 1,07 mln. keleivių, o keleivių srautas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 23 proc.
Įmonės teigimu, vien šių metų balandį–gegužę traukiniais pirmą kartą keliavo beveik 34,6 tūkst. gyventojų.
Anksčiau LTG Eltai nurodė, kad per du mėnesius nuolaidų buvo suteikta už 3,45 mln. eurų (su PVM). Vis dėlto išaugęs keleivių srautas padengė dalį suteiktos nuolaidos sumos, todėl valstybei nuolaidos taikymas kainavo 1,9 mln. eurų (su PVM).
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