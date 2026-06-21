Siūlo panaikinti draudimą gaminti tabako produktų dizainą imituojančias prekes

Ji įregistravo tai numatančias Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas.
Jei Seimas pritartų, būtų galima gaminti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų vienetinius pakelius, tačiau išliktų draudimas jas parduoti Lietuvos vartotojams.
„Projekto tikslas – panaikinti nepagrįstus tam tikrų produktų gamybos ribojimus nekeičiant draudimo šiuos produktus parduoti Lietuvos vartotojams“, – sako B. Vėsaitė.
Naujasis draudimas kelia abejonių: rūkoriai atsargomis pasirūpino anksčiau, o prekybininkai siūlo alternatyvas
Jos nuomone, dabartinis reguliavimas riboja ne tik tokių produktų pardavimą Lietuvos vartotojams, bet ir jų gamybą eksportui.
„Šis draudimas formuluojamas plačiai ir apima bet kokius produktus, kurių dizainas, forma ar vartojimo būdas gali būti laikomi panašiais į tabako gaminius.
Kadangi rinkoje nuolat atsiranda naujų produktų kategorijų, kurių išvaizda ar vartojimo būdas gali priminti tabako gaminius, dabartinis reguliavimas kaskart kelia klausimą, ar konkretus produktas patenka į draudimo apimtį“, – dokumento aiškinamajame rašte sako B. Vėsaitė.
Pasak jos, galiojantis reguliavimas palieka plačią erdvę interpretacijai.
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„Nauji produktai gali turėti vizualinių ar funkcinių panašumų su tabako gaminiais, tačiau savo sudėtimi ir paskirtimi nebūti su jais susiję.
Pavyzdžiui, viena įmonė Lietuvoje šiuo metu kartu su Norvegijos medikais vysto produktą, kuris savo išvaizda gali būti panašus į vadinamuosius „snusus“ dėl savo formos ir pakuotės, tačiau jame nėra nei tabako, nei nikotino – tokia per burną vartojama pagalvėlė skirta tam, kad sumažintų burnos gleivinės sausumą“, – sako B. Vėsaitė.
Gamybos draudimas, taikomas produktams, kurie nėra parduodami Lietuvos vartotojams, jos nuomone, gali pažeisti Europos Sąjungos (ES) laisvo prekių judėjimo principą.
B. Vėsaitės duomenimis, kitose Bendrijos valstybėse (pavyzdžiui, Austrijoje, Švedijoje, Lenkijoje) tokio pobūdžio gaminiai yra reguliuojami, tačiau nedraudžiami.
Birutė Vėsaitėtabako gaminiaiproduktai
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