Po patirtų trikdžių – žinia iš „Luminor“ banko

„Mielas kliente! Informuojame, kad šiuo metu gali kilti problemų naudojantis mūsų interneto banku ir mobiliąja programėle. Dirbame, kad išspręstume problemą ir atsiprašome dėl nepatogumų“, – rašoma banko internetinėje svetainėje.
Kiek po 16 val. pasirodė informacija, kad problemos jau išspręstos ir viskas veikia kaip įprastai.
„Pirmadienio popietę laikinai buvo sutrikusi mūsų interneto banko ir mobiliosios programėlės veikla. Atsiskaitymai kortelėmis prekybos vietose veikė kaip įprasta“, – patirtus trikdžius Eltai patvirtino kaip teigia finansinės įstaigos komunikacijos vadovė Birutė Eimontaitė.
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„Šiuo metu problema yra išspręsta“, – pridūrė „Luminor“ atstovė.
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