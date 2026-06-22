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Į Vilnių skridęs „Ryanair“ lėktuvas skubiai keitė kryptį: išlaipino keleivį, jo jau laukė policija

2026 m. birželio 22 d. 13:34
Lrytas.lt
Iš Londono (Lutono oro uosto) į Vilnių sekmadienį, birželio 21 d., skridęs „Ryanair“ orlaivis susidūrė su nesklandumais. Aiškėja, kad kelionei dar neįpusėjus, lėktuvui teko leistis Nyderlanduose, Eidhoveno oro uoste. Pasirodo, kad to įgulai teko griebtis nesusitvarkius su netinkamai besielgusiu keleiviu, kurio ant žemės jau laukė policija.
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Portalui Lrytas minimos aviakompanijos atstovai teigia, kad skrydis iš Londono Lutono į Vilnių buvo nukreiptas į Eindhoveną, kai vienas keleivis lėktuve ėmė elgtis netinkamai. Kaip jis elgėsi, „Ryainair“ nedetalizavo.
„Įgula iš anksto paprašė policijos pagalbos. Policijos pareigūnai pasitiko lėktuvą atvykus į Eindhoveno oro uostą ir pašalino šį netinkamai besielgiantį keleivį. Iškart po šio keleivio išlaipinimo, skrydis į Vilnių buvo tęsiamas toliau“, – tvirtina „Ryainair“.
Paprašius pakomentuoti, ar problemų sukėlęs keleivis buvo Lietuvos pilietis ir ar jis sulauks iš oro linijų sankcijų ateityje, aviakompanija pateikė abstraktų komentarą dėstydama, kad „Ryanair“ taiko griežtą nulinės tolerancijos politiką keleivių netinkamo elgesio atžvilgiu.

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Oro linijų atstovai taip pat pažymi, kad jie ir „toliau imsis ryžtingų veiksmų kovodama su netinkamu keleivių elgesiu, užtikrindama, kad visi keleiviai ir įgulos nariai keliautų pagarbioje ir be streso aplinkoje, be nereikalingų trikdžių“.
Lietuvos oro uostų atstovas spaudai Martynas Jaugelavičius taip pat patvirtino, kad sekmadienį vykęs oro bendrovės „Ryanair“ skrydis FR3466 iš Londono (Lutono) į Vilnių buvo nukreiptas į Eindhoveną (Nyderlandai) dėl, jų žiniomis, nepaklusnaus keleivio.
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„Išsprendus situaciją, orlaivis išvyko iš Eindhoveno tęsti skrydžio į Vilnių, kuriame nusileido 1 val. 40 min. vėliau nei buvo numatyta skrydžių tvarkaraštyje“, – sako M. Jaugelavičius.
Pirmasis šią žinią pranešė portalas 15min.lt.
Oro uostasoro linijoskeleivis

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