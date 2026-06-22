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Kratos uostamiestyje davė vaisių – policija aptiko milžiniškus kiekius nelegalių prekių

2026 m. birželio 22 d. 13:59
Klaipėdos policija kratų metu aptiko beveik 4 tūkstančius litrų neteisėtai laikytų alkoholinių gėrimų, 217 blokų cigarečių.
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Kaip nurodoma Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime, uostamiesčio policija kartu su prokurorais, gavę informacijos, kad Klaipėdoje galimai neteisėtai prekiaujama akcizais apmokestinamomis prekėmis – įvairių rūšių alkoholiniais gėrimais ir cigaretėmis – birželio mėnesį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Klaipėdos kriminalistai, tikrindami informaciją, birželio viduryje uostamiestyje atliko kratas, kurių metu buvo paimta beveik 4 tūkst. litrų įvairių alkoholinių gėrimų, 217 blokų cigarečių, kurių dalis buvo nepaženklinta banderolėmis Vyriausybės nustatyta tvarka, bei dalis – su trečiųjų šalių banderolėmis.
Taip pat rasta daugiau nei 900 eurų, elektroninių cigarečių ir joms pildyti skirto skysčio bei apie 300 litrų dyzelinio kuro.
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Vykdant ikiteisminį tyrimą, buvo sulaikytas 1980 m. gimęs vyras, kuriam teismas skyrė kardomąją priemonę – suėmimą 10 dienų.
Griežčiausia bausmė, kurią teismas gali skirti už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
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