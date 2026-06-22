Nuo 7 iki daugiau nei 400 darbuotojų: kaip „ICM Group“ kuria augimą Europos darbo rinkoje

Visgi spartus augimas šiame sektoriuje neatsiranda savaime – jį lemia gebėjimas kurti pasitikėjimu grįstus santykius, prisitaikyti prie skirtingų rinkų poreikių ir nuosekliai plėsti siūlomų paslaugų spektrą.
Būtent tokiu keliu pastaraisiais metais žengia „ICM Group“ – darbuotojų atrankos, laikinojo įdarbinimo, specialistų paieškos ir rangos paslaugas teikianti įmonių grupė. Ji veikia Lietuvoje, Belgijoje ir Nyderlanduose, o artimiausiu metu planuoja plėtrą Vokietijos ir kitose Europos rinkose.
Per ketverius metus „ICM Group“ išaugo nuo 7 darbuotojų iki daugiau nei 400 darbuotojų tarptautiniu mastu, o šiandien aktyviai stiprina pozicijas esamose rinkose ir žvalgosi naujų plėtros galimybių Europoje.
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Augimą lėmė ne tik didesnė paklausa
Pasak „ICM Group“ akcininkų Igno Flenderio ir Martyno Kubiliaus, spartų augimą lėmė ne vien didėjantis darbuotojų poreikis Europos darbo rinkoje.
Ne mažiau svarbus veiksnys buvo gebėjimas klientams pasiūlyti įvairius personalo sprendimus – nuo laikinojo įdarbinimo ir darbuotojų atrankos iki specialistų paieškos bei rangos paslaugų.
„Per pastaruosius ketverius metus „ICM Group“ išaugo nuo 7 darbuotojų iki daugiau nei 400 darbuotojų tarptautiniu mastu. Šį augimą lėmė ne tik didėjantis darbuotojų poreikis Europos darbo rinkoje, bet ir mūsų gebėjimas pasiūlyti klientams įvairius personalo sprendimus – nuo laikinojo įdarbinimo ir darbuotojų atrankos iki specialistų paieškos bei rangos paslaugų“, – teigia I. Flenderis.
M. Kubilius priduria, kad svarbią vietą augimo istorijoje užima ir ilgalaikių santykių kūrimas.
„Esame įsitikinę, kad sėkmingas verslas prasideda nuo pasitikėjimo. Todėl vienodai daug dėmesio skiriame tiek klientams, tiek darbuotojams. Mūsų darbuotojai yra tie žmonės, kurie kasdien atstovauja mūsų vardui pas klientus, todėl būtent jie yra tikrasis mūsų kokybės atspindys.“
Pagrindinis dėmesys – esamoms ir naujoms kryptims Europoje
Didžiausias plėtros galimybes „ICM Group“ šiandien mato rinkose, kuriose jau veikia – Lietuvoje, Belgijoje ir Nyderlanduose. Įmonė šiose šalyse yra sukūrusi stiprias partnerystes, sukaupusi patirties ir mato potencialą tolimesniam augimui.
Ypatingas dėmesys skiriamas Lietuvai. Akcininkų teigimu, stiprėjanti darbo rinka, augančios investicijos ir didėjantis profesionalių personalo sprendimų poreikis sudaro palankias sąlygas plėtrai.
„Matome stiprėjančią darbo rinką, augančias investicijas ir vis didesnį profesionalių personalo sprendimų poreikį. Todėl vienas pagrindinių mūsų tikslų yra toliau augti Lietuvoje ir prisidėti prie šalies ekonomikos bei darbo rinkos vystymo.“
Tuo pačiu, pasak I. Flenderio, bendrovė žengia ir į naujas rinkas.
„Šiuo metu atidarome filialą Lenkijoje, o taip pat aktyviai bendraujame su potencialiais klientais Skandinavijoje, ypač Norvegijoje. Šias kryptis vertiname kaip natūralų mūsų veiklos augimo etapą.“
Nuo darbuotojų paieškos iki atsakomybės už rezultatą
„ICM Group“ plėtrą grindžia ilgalaikių partnerysčių modeliu. Įmonė siekia būti ne tik darbuotojų tiekėja, bet ir partnerė, padedanti klientams spręsti tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius personalo iššūkius.
Pasak akcininkų, plėtra vyksta keliomis kryptimis. Pirmiausia stiprinamos pozicijos esamose rinkose, kartu plečiamas paslaugų spektras – nuo laikinojo įdarbinimo iki specialistų, administracijos darbuotojų ir vadovų atrankos.
Vis didesnę reikšmę įgauna ir rangos paslaugos.
„Trečia kryptis – rangos paslaugos, kai klientui siūlome ne darbuotojų skaičių, o atsakomybę už konkretų procesą ir jo rezultatą. Matome, kad būtent toks modelis ateityje taps vis svarbesnis, nes įmonės vis dažniau ieško partnerių, kurie gali prisiimti atsakomybę už rezultatą“, – sako M. Kubilius.
Abu pašnekovai pabrėžia: konkurencinį pranašumą šioje srityje ir toliau lemia žmonės.
„Didžiausias konkurencinis pranašumas šiandien yra žmonės ir gebėjimas kurti ilgalaikius santykius. Technologijos ir procesai yra svarbūs, tačiau personalo versle vis dar svarbiausia yra pasitikėjimas.“
Laimės tie, kurie investuoja į žmones
„ICM Group“ akcininkai pastebi, kad darbuotojų lūkesčiai pastaraisiais metais reikšmingai keičiasi.
Pasak I. Flenderio, vien konkurencingas atlyginimas nebėra pagrindinis kriterijus renkantis darbovietę.
„Darbuotojai šiandien ieško ne tik geresnio atlyginimo. Jiems svarbu stabilumas, pagarba, darbo aplinka, augimo galimybės ir aiški komunikacija.“
Ši tendencija ypač ryški specialistų ir administracinių darbuotojų segmente, kur kandidatai vis dažniau vertina organizacijos kultūrą bei vertybes.
Todėl įmonė orientuojasi ne tik į darbuotojų suradimą, bet ir į jų integraciją, profesinį augimą bei ilgalaikį išlaikymą organizacijose.
M. Kubilius teigia, kad tam padeda ir tarptautinis komandų bendradarbiavimas.
„Turėdami komandas Lietuvoje, Belgijoje ir Nyderlanduose, galime klientams pasiūlyti ne tik vietines žinias, bet ir tarptautinę patirtį, kuri padeda priimti geresnius sprendimus.“
Augant skirtingose rinkose, vienodą paslaugų kokybę padeda užtikrinti bendri atrankos, darbuotojų vertinimo ir klientų aptarnavimo standartai. Vis dėlto, kaip pabrėžia akcininkai, svarbiausia išlieka ryšys su žmonėmis.
„Nuolat bendraujame tiek su klientais, tiek su darbuotojais, nes tik taip galime greitai identifikuoti problemas ir rasti sprendimus. Mūsų patirtis rodo, kad stiprus ryšys su darbuotoju tiesiogiai atsispindi ir kliento gaunamos paslaugos kokybėje.“
Žvelgdama į ateitį, „ICM Group“ siekia tapti stipria tarptautine personalo sprendimų grupe pagrindinėse Europos rinkose. Tačiau augimas nėra vienintelis tikslas.
„Norėtume, kad po penkerių metų „ICM Group“ būtų vertinama ne tik kaip patikimas personalo partneris Europoje, bet ir kaip organizacija, kuri prisideda prie stipresnės Lietuvos darbo rinkos, aktyvesnio jaunimo užimtumo ir pozityvių pokyčių visuomenėje“, – teigia I. Flenderis ir M. Kubilius.
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