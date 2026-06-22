Palangos savivaldybė pasirašė 38,2 mln. eurų Šventosios uosto rangos sutartį

Anot savivaldybės, visi statybos darbai turi būti atlikti per 24 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Esant nenumatytoms ir nuo rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, darbų atlikimo terminas šalių susitarimu galės būti pratęstas du kartus po šešis mėnesius.
„Šventosios jūrų uosto atkūrimas yra istorinis žingsnis ne tik Palangai ir visam pajūriui, bet ir visai Lietuvai kaip jūrinei valstybei. Daugelį metų brandintas projektas pagaliau pereina į svarbiausią įgyvendinimo etapą – bus sukurta bazinė infrastruktūra, be kurios uostas negalėtų visaverčiai funkcionuoti“, – pranešime cituojamas Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus.
Anot jo, atkurtas uostas tarnaus pramoginei laivybai, turizmui, žvejybai, valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Juo galės naudotis pramoginiai laivai ir jachtos, valstybės tarnybos bei Lietuvos kariuomenė.
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Rangos darbai bus vykdomi pagal įmonės „Kordonas“ parengtą techninį projektą. Šiuo etapu bus sukurta svarbiausia Šventosios jūrų uosto infrastruktūra, sudarysianti pagrindą tolesnei jo plėtrai ir veiklai.
Skelbiama, kad projektas bus įgyvendinamas trimis etapais. Pirmiausia bus statomi molai ir formuojama įplauka, vėliau įrengiamos krantinės, povandeninė atraminė sienutė bei vykdomi akvatorijos gilinimo darbai, o paskutiniajame etape bus įrengiami inžineriniai tinklai ir kita uosto aptarnavimo infrastruktūra.
Anot savivaldybės, vienas reikšmingiausių projekto darbų – dviejų naujų išorinių molų statyba, kurie suformuos įplauką į uostą ir apsaugos ją nuo Baltijos jūros bangavimo bei smėlio užnašų. Numatyta pastatyti 647,5 metro ilgio pietinį molą ir 402,5 metro ilgio šiaurinį molą.
Pietinio molo zonoje bus įrengtos keturios krantinės, kurios taps pagrindine būsimo uosto vidaus infrastruktūros dalimi. Palei visą molo ilgį numatyta įrengti 9 metrų pločio promenadą, skirtą pėstiesiems ir uosto lankytojams.
Rangos darbų metu bus įrengta visa būtinoji uosto infrastruktūra – švartavimo įranga, elektros ir vandens tiekimo kolonėlės laivams, apšvietimo sistemos, inžineriniai tinklai bei kita laivams aptarnauti reikalinga infrastruktūra.
„Šventosios jūrų uosto atkūrimas yra vienas sudėtingiausių šiuo metu Lietuvoje įgyvendinamų hidrotechninės infrastruktūros projektų. (...) Turime sukaupę ilgametę patirtį įgyvendinant sudėtingus infrastruktūros projektus, todėl esame visiškai pasirengę šį strategiškai svarbų objektą pastatyti laiku ir pagal aukščiausius kokybės standartus“, – pranešime cituojamas „Tilsta“ generalinis direktorius Eduardas Grinaveckas.
Savivaldybės teigimu, tarptautinis Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – vandens statinių (molų ir krantinių) statybos darbų – konkursas buvo paskelbtas šių metų vasarį. Jame dalyvavo trys pretendentai, tačiau dviejų dalyvių pasiūlymai buvo atmesti kaip neatitinkantys konkurso sąlygų dėl viršytos darbams numatytos sąmatos.
Projektas bus finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės ir Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
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