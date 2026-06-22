Pasaulio futbolo čempionatas tapo tikra aukso gysla: neįtikėtina, kiek pinigų sukraus prieštaringai vertinama naujovė

Skaičiuojama, kad atsigaivinimo pertraukėlių metu rodomos reklamos trunka 4 minutes ir 20 sekundžių per vienerias rungtynes. Tuo metu per visą čempionatą – 7 valandas, 30 minučių ir 40 sekundžių.
Jungtinėje Karalystėje žiūrovai, stebintys transliacijas per BBC ir ITV, reklamų nemato – pertraukėlių metu jiems rodoma, kaip žaidėjai atgauna jėgas ar klausosi ekspertų taktinių įžvalgų.
Tačiau yra šalių, tarp jų – ir Lietuva, kur pertraukėlės išnaudojamos įmonių produktų reklamoms. Transliuotojai gali patys pasirinkti, kaip išnaudoti pertraukėles, o dauguma jų pasinaudojo šia galimybe siekdami užsidirbti papildomų pajamų.
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Reklamos rodomos JAV, Meksikoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Kinijoje, Japonijoje, Indijoje, Australijoje, Artimuosiuse Rytuose ir tam tikrose Afrikos šalyse.
Reklamos gali prasidėti praėjus 20 sekundžių po to, kai nuskamba teisėjo švilpukas, skelbiantis 3 minučių pertrauką kiekvieno kėlinio viduryje. Reklamos pabaiga numatoma likus 30 sekundžių iki žaidimo atnaujinimo.
Tai reiškia, kad kiekvienas transliuotojas per vienerias rungtynes gali parodyti papildomas aštuonias 30 sekundžių trukmės reklamas. Skaičiuojant viso čempionato apimtį, šis skaičius išauga iki 832.
JAV transliuotojas „Fox Sports“ išnaudoja maksimalų leidžiamą reklamos laiką. Skaičiuojama, kad vidutinė 30 sekundžių trukmės reklama, rungtynių metu rodoma šiame kanale, kainuoja nuo 200 tūkst. JAV dolerių (apie 175 tūkst. eurų) iki 300 tūkst. JAV dolerių (apie 262 tūkst. eurų), o JAV rinktinės rungtynių ir finalinių etapų metu kaina pakyla iki 750 tūkst. JAV dolerių (apie 655 tūkst. eurų).
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Kitaip tariant, vien tik šiam kanalui reklamos per atsigaivinimo pertraukėles greičiausiai atneš daugiau nei 250 mln. dolerių (218 mln. eurų).
Kita JAV transliuotoja „Telemundo“, kuri rungtynes rodo ispanų kalba (skirta Lotynų Amerikos kilmės amerikiečiams), yra vienas iš nedaugelio kanalų, nusprendusių pertraukėlių metu nerodyti reklamų.
Pirmųjų Kanadoje vykusių čempionato rungtynių metu šio kanalo komentatorius teigė, kad nuspręsta rodyti „sirgalius, žmones, kurie linksminasi, o ne korporatyvinę futbolo kryptį“.
Tiesa, kiti transliuotojai negali nustatyti tokių aukštų kainų kaip „Fox Sports“, be to, ne visi rodo reklamas visą leidžiamą laiką, tačiau bendra surinkta suma už reklamas vis tiek bus milžiniška.
Atsigaivinimo pertraukėlės jau sulaukė aštrios trenerių ir žaidėjų kritikos bei beveik kiekvienoje arenoje išprovokavo garsų sirgalių švilpimą. Savo ruožtu FIFA tvirtina, kad pertraukėlės buvo įvestos siekiant užtikrinti žaidėjų gerovę, kadangi rungtynės vyksta esant aukštai oro temperatūrai. O sporto sąžiningumo principas reikalauja, kad pertraukėlės būtų vienodai taikomos kiekvienose rungtynėse, net ir tada, kai temperatūra yra žemesnė.
Pažymima, kad FIFA tiesioginės finansinės naudos iš to negauna, tačiau papildomos transliuotojų pajamos padidina čempionato transliavimo teisių vertę. Tai reiškia, kad FIFA teoriškai gali reikalauti didesnių kainų derėdamasi dėl būsimų čempionatų.
FIFA dar nepatvirtino, ar atsigaivinimo pertraukėlės bus rengiamos būsimuose pasaulio čempionatuose. Vis tik atsižvelgiant į finansinę naudą organizacijai ir jos transliavimo partneriams, taip pat į tai, kad 2030 m. pasaulio čempionatas vyks Maroke, Ispanijoje ir Portugalijoje, kur vasaros yra labai karštos, labai tikėtina, kad tai išliks ilgalaikiu reiškiniu.
Parengta pagal BBC informaciją.
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