Praleidus terminą, kelio atgal nebebus: šiam veiksmui atlikti lieka vis mažiau laiko

2026 m. birželio 1 d. duomenimis, Lietuvoje jau įteisintas 5591 gręžinys. Daugiausia gręžinių įteisinta rajonų savivaldybėse: Vilniaus rajone – 1359 gręžiniai, Trakų rajone – 301, Klaipėdos rajone – 274, Molėtų rajone – 257 ir Kauno rajone – 248.
LGT specialistai primena, kad Lietuvos geologijos tarnyba gręžinius įteisina nemokamai. Sumokėti reikia tik vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką į VMI sąskaitą. Jei per parą namų ūkio reikmėms sunaudojama iki 10 kub. m vandens, įmoka siekia 15 eurų. Visa informacija, kaip įteisinti gręžinį ir kokių dokumentų reikia, paskelbta konsultacijų skiltyje. Čia pat rasite ir pildytinų dokumentų šablonus.
Naujų gręžinių registravimo tvarka nesikeičia. Įrengus naują gręžinį, dokumentai LGT turi būti pateikti per 60 kalendorinių dienų. Gyventojams svarbu žinoti, kad tai turi padaryti gręžinį įrengusi įmonė, o ne pats gyventojas. Įrengti gręžinį ir gauti gręžinio pasą gali tik įmonė, turinti leidimą tirti žemės gelmes.
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