VerslasRinkos pulsas

Praleidus terminą, kelio atgal nebebus: šiam veiksmui atlikti lieka vis mažiau laiko

2026 m. birželio 22 d. 13:45
Lietuvos geologijos tarnyba žiniasklaidai išplatintame pranešime primena, kad iki Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo galiojimo pabaigos liko vos daugiau nei mėnuo. Todėl, norint įteisinti anksčiau įrengtą, bet Žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, visus reikalingus dokumentus LGT reikia pateikti iki 2026 m. liepos 31 d. Po šios datos nauji prašymai įteisinti nelegalų gręžinį nebebus priimami.
Daugiau nuotraukų (1)
2026 m. birželio 1 d. duomenimis, Lietuvoje jau įteisintas 5591 gręžinys. Daugiausia gręžinių įteisinta rajonų savivaldybėse: Vilniaus rajone – 1359 gręžiniai, Trakų rajone – 301, Klaipėdos rajone – 274, Molėtų rajone – 257 ir Kauno rajone – 248.
LGT specialistai primena, kad Lietuvos geologijos tarnyba gręžinius įteisina nemokamai. Sumokėti reikia tik vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką į VMI sąskaitą. Jei per parą namų ūkio reikmėms sunaudojama iki 10 kub. m vandens, įmoka siekia 15 eurų. Visa informacija, kaip įteisinti gręžinį ir kokių dokumentų reikia, paskelbta konsultacijų skiltyje. Čia pat rasite ir pildytinų dokumentų šablonus.
Naujų gręžinių registravimo tvarka nesikeičia. Įrengus naują gręžinį, dokumentai LGT turi būti pateikti per 60 kalendorinių dienų. Gyventojams svarbu žinoti, kad tai turi padaryti gręžinį įrengusi įmonė, o ne pats gyventojas. Įrengti gręžinį ir gauti gręžinio pasą gali tik įmonė, turinti leidimą tirti žemės gelmes.
Susiję straipsniai
Pirma taupo, po to skęsta: pagailėjus pinigų vienam tyrimui – liūdnos pasekmės

Pirma taupo, po to skęsta: pagailėjus pinigų vienam tyrimui – liūdnos pasekmės

Individualių namų šeimininkams – patikrinimai ir baudos: jokių išimčių daugiau nebus

Individualių namų šeimininkams – patikrinimai ir baudos: jokių išimčių daugiau nebus (5)

Jokių išimčių daugiau nebus: iki rugpjūčio 1 d. tai privalo atlikti visi nuosavų namų šeimininkai

Jokių išimčių daugiau nebus: iki rugpjūčio 1 d. tai privalo atlikti visi nuosavų namų šeimininkai (7)

gręžinysįteisinimasLietuvos geologijos tarnyba
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.