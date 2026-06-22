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Skandalingoje istorijoje figūruojančiai G. Palucko įmonei – bankrotas

2026 m. birželio 22 d. 17:07
Lrytas.lt
Vilniaus apygardos teismas, tenkindamas Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) prašymą, iškėlė bankroto bylą buvusio premjero Gintauto Palucko dalinai valdomai bendrovei „Garnis“, skelbia naujienų agentūra BNS.
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Kaip rašoma teismo nutartyje, bendrovės prievolės viršija turimą turtą. Taip pat nurodoma, kad byloje nėra duomenų, jog bendrovės turto pakanka kreditorių reikalavimams padengti, arba, jog bendrovė vykdo ūkinę veiklą.
Pažymima, kad „Garnis“ neturi kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, įmonėje nedirba nė vienas darbuotojas.
„Atsakovė laikytina nemokia ir atsakovei keltina bankroto byla“, – teismo nutartį cituoja BNS.

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Taip pat nutarta areštuoti bendrovės turtą.
Primename, kad dėl šios įmonės teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą – tiriamas galimas kreditinis sukčiavimas, susijęs su įmonės gauta lengvatine nacionalinio plėtros banko ILTE 200 tūkst. eurų paskola.
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