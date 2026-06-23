„Ignitis renewables“: elektros energijos kaupikliai – raktas į saugią ir žalią Lietuvos energetikos ateitį

Būtent čia svarbų vaidmenį atlieka elektros energijos kaupiklių sistemos (EEKS). Tarptautinė žaliosios energetikos bendrovė ir žaliosios energetikos lyderė Baltijos šalyse „Ignitis renewables“ vysto vienus pirmųjų tokio masto energijos kaupimo technologijų projektų Lietuvoje ir kviečia sužinoti daugiau apie šiuos įrenginius.
„Kaupimo sistemos – tai elektros tinklo „saugos pagalvė“. Jos leidžia kaupti perteklinę elektros energiją ir panaudoti ją tada, kai poreikis yra didžiausias. Tai padeda subalansuoti elektros energijos gamybą ir vartojimą, užtikrina stabilų tiekimą bei didina visos energetikos sistemos patikimumą. Augant vėjo ir saulės elektrinių skaičiui Lietuvoje, kaupikliai tampa vienu svarbiausių infrastruktūros elementų, leidžiančių efektyviai integruoti vis daugiau žaliosios energijos, mažinti kainų svyravimus ir stiprinti energetinį saugumą“, – teigia „Ignitis grupės“ energijos kaupiklių vystymo vadovas Algirdas Dučinskas.
Kaip veikia kaupiklių sistemos?
Susiję straipsniai
Elektros energijos kaupikliai yra baterijos, tačiau jų dydis yra kur kas didesnis. Jie gali kaupti energiją tiek iš elektros tinklo, tiek tiesiogiai iš gamybos šaltinių, pavyzdžiui, saulės ar vėjo elektrinių. Dažniausiai tokios sistemos įrengiamos šalia esamų elektrinių parkų, atsižvelgiant į tinklo poreikius ir technines galimybes.
„Kai energijos pagaminama per daug – pavyzdžiui, saulėtą dieną ar vėjuotą naktį – kaupikliai ją „saugo“. O kai gamyba sumažėja arba vartojimas išauga, sukaupta energija grąžinama į tinklą. Tai ypač svarbu vakarinio piko metu ar esant nepalankioms oro sąlygoms, kai atsinaujinančių šaltinių generacija sumažėja“, – sako A. Dučinskas.
„Ignitis grupė“ iš viso vysto tris kaupiklių parkus Lietuvoje. Du iš jų vystomi Kelmės ir Mažeikių apylinkėse, šalia veikiančių „Ignitis renewables“ vėjo parkų ir trečiasis Kruonyje – šalia „Ignitis gamyba“ valdomos Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Projektų bendra galia sieks 291 megavatus (MW), o talpa 584 megavatalandes (MWh) – tokią talpą galima prilyginti su apie 130 mln. AA tipo baterijų, dažnai naudojamų buityje.
Nauda vartotojams ir energetikos sistemai
Kaupiklių sistemos suteikia apčiuopiamą naudą tiek vartotojams, tiek visai šalies ir regiono energetikos infrastruktūrai. Jos padeda subalansuoti elektros energijos tiekimą, išvengti staigių pertekliaus ar trūkumo situacijų bei užtikrinti patikimą energijos prieinamumą.
„Be to, kaupikliai leidžia maksimaliai išnaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius – net ir tada, kai saulė nešviečia ar vėjas nepučia. Tai mažina priklausomybę nuo iškastinio kuro ir prisideda prie švaresnės aplinkos kūrimo“, – pabrėžia A. Dučinskas.
Pasak jo, EEKS projektuojamos taip, kad kuo mažiau paveiktų aplinką. Jos dažniausiai įrengiamos šalia jau egzistuojančios infrastruktūros, todėl nereikalauja didelio masto statybų ir iš esmės nekeičia kraštovaizdžio. Eksploatacijos metu kaupikliai neišskiria teršalų į orą, vandenį ar dirvožemį. Net ir veikimo metu skleidžiamas garsas yra ribojamas ir, prireikus, papildomai slopinamas. Pasibaigus jų tarnavimo laikui, sistemos komponentai bus perdirbami arba saugiai utilizuojami laikantis griežtų aplinkosaugos reikalavimų.
Prognozuojama, kad iki 2030 metų kaupiklių pajėgumai Europoje išaugs maždaug penkis kartus. Tai rodo aiškią kryptį: ateities energetikos sistema bus ne tik žalia, bet ir lanksti, patikima bei atspari. „Ignitis renewables“ investicijos į kaupiklių sistemas yra svarbus žingsnis šios ateities link – stiprinant nacionalinę ir regioninę energetikos infrastruktūrą bei kuriant tvarią energijos ekosistemą visiems.
EnergijaEnergetikasistemos
Rodyti daugiau žymių