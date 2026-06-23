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Atrišo rankas: už vietą kolumbariumuose savivaldybės galės rinkti pinigus

2026 m. birželio 23 d. 11:14
Lietuvos savivaldybės nuo šių metų liepos galės, bet neprivalės nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas.
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Tokį sprendimą Vyriausybė priėmė antradienį, įgyvendindama šių metų balandį Seimo priimtas Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas.
Šiose pataisose numatyta, kad už savivaldybės biudžeto lėšomis įrengto kolumbariumo nišos skyrimą mokama savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vienkartinė vietinė rinkliava.
Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai.

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Vyriausybės teigimu, laidojimo kolumbariumų nišose būdas tampa vis paklausesnis, nes didelė dalis mirusiųjų kremuojami, o jų giminaičiai pasirenka kremuotus žmogaus palaikus laidoti kolumbariumuose.
Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenimis, nuo 2022 m. lapkričio 1 d. kolumbariumus buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis.
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Teigiama, kad savivaldybės įrengė mažai kolumbariumų dėl lėšų stokos, o surinktos vietinės rinkliavos lėšos būtų skirtos naujoms tokioms laidojimo vietoms įrengti.
Vienkartinė vietinė rinkliava bus mokama už skiriamas naujų kolumbariumų, įrengtų savivaldybės biudžeto lėšomis po šių metų liepos 1 d., nišas. Vietinės rinkliavos dydį turės patvirtinti kiekvienos savivaldybės taryba.
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